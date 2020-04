Leere Kirchen, Ostern im kleinen Familienkreis und Gottesdienste via Internet: Die Vertreter der Kirchen geben den Menschen Hoffnung und sehen in der Corona-Krise auch eine Chance.

In ihren Osterbotschaften haben hohe Kirchenvertreter den Gläubigen in Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise Mut zugesprochen. „Furcht ist das derzeit bestimmende Lebensgefühl vieler Menschen“, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf in der Osternacht im Dom. „Furcht vor der Ansteckung, tiefe Angst vor dem Tod, Angst vor dem Alleinsein, die Erfahrung der Überforderung, die Angst vor dem Verlust auch der materiellen Grundlagen, berufliche Sorgen und vieles andere mehr.“

Die Botschaft an Ostern sei daher nicht: alles halb so schlimm. „Die Botschaft ist: Du bist nicht allein, das Leben siegt, du hast eine Perspektive“, betonte er. Kohlgraf setzte auch auf nachhaltige, positive Folgen der Krise: „Viele Menschen geben Hoffnung weiter, obwohl sie manchmal selbst nicht weiterwissen.“

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, sagte, die Krise könnte zum „Glücksfall der Geschichte“ werden. „Hoffentlich lehrt sie uns, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind“, sagte der Bischof am Sonntag im Limburger Dom nach einem vorab von der DBK verbreiteten Predigttext. Die Kirchen blieben wegen der Ansteckungsgefahren an Ostern leer. Die Krise, so schlimm sie auch sei, habe viel Gutes hervorgebracht. „So viel Freundlichkeit und Humor habe ich selten erlebt“, sagte der Limburger Bischof. „Wir haben es in der Hand, ob wir diese geschenkte Nähe festigen und zusammenrücken oder wieder auseinanderdriften.“

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann deutete die Corona-Krise in seiner Predigt auch als Chance. Sie lehre uns, „wie wichtig, wie kostbar die zwischenmenschlichen Räume sind, die wir nicht nur den wirtschaftlichen Interessen oder den Machtlobbys dieser Welt überlassen dürfen“, sagte er laut einer Mitteilung. Womöglich könne „durch diese einschneidende Erfahrung unsere Welt menschlicher werden, bereiter um der Zukunft willen auch Verzichte auf sich zu nehmen“, um der Solidarität willen die Würde aller zu schützen.

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, erinnerte in einer Osterandacht an Covid-19-Patienten und ihre Angehörigen. In den Fürbitten erbat er auch Mut, Kraft und Besonnenheit für Ärzte und Pflegekräfte, „die in diesen schweren Tagen so viele Fragen beantworten und Entscheidungen treffen müssen.“

Als ein „Zeichen von Zuversicht, Hoffnung und Zusammenhalt in schwieriger Zeit“ feierte Bischof Kohlgraf am Montag eine Messe im Katholischen Klinikum Mainz (kkm) – ebenfalls ohne Besucher. Patientinnen und Patienten konnten die Liveübertragung in ihren Zimmern und alle anderen Gläubigen im Internet verfolgen. Kohlgraf sprach einen Segen insbesondere für Pflegekräfte, Ärzte und alle sonst in Krankenhäusern Tätigen. Zuschauer im Internet kommentierten die Übertragung etwa mit den Worten „Ein wunderbarer Tagesanfang“.

(dpa)