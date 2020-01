später lesen Polizeieinsatz Mann rastet aus – und wird mit einem Taser gestoppt Teilen

Ein 49-jähriger Mann hat in Kaiserslautern gewütet und soll dabei seine Partnerin mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei stoppte ihn am Montagabend mithilfe eines Tasers. Das teilten die Beamten am Dienstag mit.