später lesen Kontaktverbot Polizei patrouilliert in städtischen Parks FOTO: dpa / Sebastian Gollnow FOTO: dpa / Sebastian Gollnow Teilen

Twittern



Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist jetzt auch der Aufenthalt in Parks eingeschränkt. Polizisten, wie hier in Stuttgart, machten am Donnerstagnachmittag Kontrollrundgänge. dpa