Eine mutmaßliche Bande mit Drogenhandel in großem Stil ist der Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland ins Netz gegangen. Spezialeinheiten nahmen in der Nacht auf Mittwoch einen 23-jährigen Deutschen sowie drei Mazedonier im Alter von 21, 29 und 39 Jahren in Saarlouis, Dillingen und am Flughafen Hahn fest, wie das Landespolizeipräsidium Saarland am Donnerstag mitteilte.