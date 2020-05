Das Landgericht Zweibrücken hat den 48-Jährigen wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilt. Der Täter bekam auch eine Entwöhnungstherapie verordnet.

Wegen bewaffneten und gewerbsmäßigen Drogenhandels ist am Dienstag ein 48-jähriger Pirmasenser vom Landgericht Zweibrücken zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Erste Strafkammer ordnete zudem die Unterbringung des gebürtigen Rodalbers in einer Entziehungsanstalt an. „Es ist notwendig, eine Drogenentwöhnungstherapie durchzuführen“, sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas in ihrer Urteilsbegründung. Sie wertete zu Gunsten des 48-Jährigen, dass er „drogenenthemmt gehandelt“, die bei ihm sichergestellte Drogenmenge den justiziablen Wert „nur gerade so überschritten“ und er nicht zuhause, sondern lediglich „unterwegs“ mit den Rauschmitteln gehandelt habe – aus dem Rucksack heraus. Deshalb gehe die Kammer hier von einem minderschweren Fall aus, sagte die Vorsitzende.

Staatsanwalt Rouven Balzer hatte dem Pirmasenser in der Anklageschrift vorgeworfen, im vergangenen Jahr 202 Gramm Amphetamin in einer Wohnung eines strafrechtlich gesondert verfolgten „Kollegen“ in seinem mitgebrachten Rucksack aufbewahrt zu haben. Neben den Drogen soll er einen Teleskopschlagstock, ein Messer, einen Dolch und eine Pfefferspraydose „griffbereit“ abgelegt haben. Das habe eine polizeiliche Wohnungsdurchsuchung bei eben jenem „Kollegen“ ergeben. Zudem seien in Pirmasens bei einer späteren Polizeikontrolle in seinem Rucksack 106 Gramm Amphetamin entdeckt worden. Nach Überzeugung des Staatsanwalts wollte er die Drogen „gewinnbringend“ verkaufen.

In seinem Plädoyer beantragte Staatsanwalt Balzer am Dienstag, den 48-Jährigen zu einer sechsjährigen Haftstrafe zu verurteilen. Der Angeklagte habe die Taten eingestanden. Er habe „unter Suchtdruck gehandelt“, um seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Allerdings hätte es dieses Geständnisses gar nicht bedurft, denn die Beweislage sei ohnehin eindeutig gewesen. Besonders kreidete der Staatsanwalt ihm an, dass er seine Drogenlieferanten nicht benannt habe und er in seinem Rucksack – neben den Rauschmitteln – einen Schlagstock und einen Dolch mitgeführt habe. Deshalb vermochte der Staatsanwalt hier keinen minderschweren Fall zu sehen. Auch lastete er dem wegen Drogendelikten einschlägig Vorbestraften eine, wie er es ausdrückte, „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ an.

Der Verteidiger des 48-Jährigen, der Pirmasenser Rechtsanwalt Thomas Stumpf, schätzte seinen Mandanten in seinem Plädoyer naturgemäß etwas anders ein: Zwar stehe „der Sachverhalt fest“, jedoch sei der 48-Jährige „kein schwer bewaffneter Dealer“. Und was die „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ anbelange, so sei sein Mandant tatsächlich im Mai und gleich darauf im August vergangenen Jahres mit Drogen „erwischt“ worden, jedoch sei die höhere „Schlagzahl“ der Drogendelikte seinem „Suchtdruck“ geschuldet, argumentierte der Verteidiger. Inzwischen sei sein Mandant „einsichtig“ und bereit, eine Therapie zu machen. Auch seien die Drogen bei ihm sichergestellt worden und kämen deshalb gar nicht erst in Umlauf. Zu berücksichtigen sei ebenfalls, dass der 48-Jährige „in desolaten wirtschaftlichen Verhältnissen“ – von Hartz IV und nach eigenem Bekunden auf einem Schuldenberg von 45 000 Euro – lebe, sich als Ungelernter mit Hilfsarbeiten „durchschlagen“ müsse.

Vor einigen Jahren sei seine Lebensgefährtin gestorben, weshalb er wieder verstärkt Betäubungsmittel konsumiert habe – Amphetamine und Haschisch in Kombination mit Methadon, das ihm eigentlich im Rahmen eines sogenannten Substitutionsprogramms als Ersatzdroge verordnet worden war. Und jüngst sei zu allem Übel auch noch seine Wohnung zwangsgeräumt worden, argumentierte Rechtsanwalt Stumpf. Sein Mandant habe zwar in der Tat „massive Vorstrafen“, jedoch liege die letzte Verurteilung wegen eines Drogendelikts inzwischen acht Jahre zurück. Der Verteidiger beantragte deshalb eine vierjährige Haftstrafe. In seinem Schlusswort sagte der 48-jährige Angeklagte: „Ich stehe zu meinem Drogenhandel.“

Letztendlich wählte die Strafkammer in ihrem Urteilsspruch den Mittelweg zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: fünf Jahre Freiheitsentzug. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.