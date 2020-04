später lesen Einlass verwehrt Prügelei wegen Corona-Auflagen im Supermarkt Teilen

Weil ein Kunde sich nicht an die Corona-Sicherheitsauflagen eines Supermarkts halten wollte, ist es in Neuwied zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Kunde am Dienstag ohne Einkaufswagen in den Laden.