später lesen Sicherheit Neue Streifenwagen für die Polizei im Sommer 2020 Teilen

Twittern



Ab Sommer 2020 stehen der Polizei in Rheinland-Pfalz die ersten neuen Streifenwagen zur Verfügung. Der Auftrag für insgesamt 350 neue Einsatzfunkstreifenwagen ist am Freitag herausgegeben worden, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz mit.