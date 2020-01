später lesen Saarbrücken Nach Ladenschluss: Neunjähriger löst Alarmanlage aus FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein Neunjähriger hat in Saarbrücken nach Ladenschluss den Alarm in einem Elektromarkt ausgelöst. Er hatte am Computer gezockt – und wohl die Zeit vergessen. Von Tobias Fuchs