Ende Januar ist es genau zehn Jahre her, dass der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ins Rollen kam. Seitdem bemüht sich die Kirche um Aufarbeitung. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht.

Rund zehn Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland hat es nach Ansicht der Opferinitiative „Eckiger Tisch“ vielerorts noch „keine echte Aufklärung und Aufarbeitung“ gegeben. An vielen Stellen fange sie gerade erst an, sagte Sprecher Matthias Katsch der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass die Bischöfe im Frühjahr endlich grünes Licht für die unabhängige und transparente Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch nach einheitlichen Kriterien geben werden. Dann könnten unabhängige Forscher in die Archive der Bistümer gehen und „unabhängig von der Person die Verantwortung“ benennen – was bisher noch nicht passiert sei. Katsch hatte im Januar 2010 die Aufdeckung des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg mit ins Rollen gebracht. Er gehört auch einer Expertenkommission der Bundesregierung zur Aufarbeitung von Missbrauch an.

Katsch sagte weiter, es habe in der katholischen Kirche fast zehn Jahre gedauert, bis man eingesehen habe, dass der Missbrauch nicht nur „einige wenige Priester, die Schlechtes getan haben“, betreffe. Nun aber hätten die meisten Bischöfe begriffen, dass sie es mit einem institutionellen Problem zu tun hätten. Nach der „Bewusstseinsveränderung“ werde es aber noch Jahre dauern, bis neue Strukturen tatsächlich geschaffen seien. Die Kultur des Missbrauchs und der Vertuschung sei „ganz tief verwurzelt und es wird noch lange dauern, sie aufzubrechen“.

Mit Blick auf angestrebte Reformen sei die Kirche „mitten im Prozess“. Die Zeit sei seiner Ansicht nach vergleichbar mit der Reformation. „Es ist ein kirchenhistorischer Moment.“ Der Missbrauchsskandal sei auch eine Chance für die Kirche, „sich grundsätzlich infrage zu stellen und sich zu erneuern“.

Es sei „schwer erträglich“, dass man erst in den letzten Monaten angefangen habe über Entschädigungen für Opfer zu diskutieren. Bisher habe die Kirche als „symbolische Anerkennung“ in rund 2000 Fällen Beträge von bis zu 5000 Euro bezahlt. Experten haben jetzt wesentlich höhere Entschädigungen bis zu 400 000 Euro vorgeschlagen.

Aufarbeitung und Entschädigung seien wichtig für die Opfer, um mit dem Erlebten abschließen zu können. Dazu gehöre, dass „zumindest symbolisch Gerechtigkeit geschieht“ und Täter und Opfer identifiziert werden.

Der Sprecher der Reformbewegung „Wir sind Kirche“, Christian Weisner, sagte, auch wenn die katholische Kirche im vergangenen Jahrzehnt „viel getan“ habe: „Es ist trotzdem immer noch zu wenig.“ „Es ist unendlich traurig und schmerzhaft, dass die Kirche so langsam lernt“, sagte Weisner. Ihr „moralischer Autoritätsverlust“ und der erlittene Schaden seien enorm.