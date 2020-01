später lesen Autobauer Südpfalz: Mercedes investiert 70 Millionen Euro in Wörth Teilen

Twittern



Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat Mercedes-Benz im Lastwagenwerk im südpfälzischen Wörth ein erweitertes Entwicklungs- und Versuchszentrum eröffnet. Durch die Investition von insgesamt 70 Millionen Euro gewinne der größte Standort von Mercedes-Benz Lkw weiter an Bedeutung und biete langfristig abgesicherte Arbeitsplätze in der Region, sagte Stefan Buchner, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG, am gestrigen Donnerstag.