später lesen Coronavirus Zwei Frauen sterben im Saarland an Covid-19 – Nun insgesamt drei Tote Teilen

Twittern



In der Corona-Krise hat das Saarland zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Insgesamt starben in dem Bundesland damit bislang drei Menschen an dem neuartigen Virus. Von Michael Kipp und Tobias Fuchs