Mehr als 400 Menschen sind in der französischen Grenzregion Grand Est an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben. Nach drei Wochen der Krise sind die Krankenhäuser dort so überlastet, dass nicht mehr alle Fälle vor Ort behandelt werden können und schwerkranke Patienten per Hubschrauber in die ganze Republik, aber auch in die Nachbarländer nach Deutschland, Luxemburg und die Schweiz verlegt werden. Von Hélène Maillasson