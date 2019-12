später lesen Jahresfahrt 2020 wird vorgestellt Weihnachtsfeier der Wanderfreunde Teilen

Twittern



(red) Die Weihnachtsfeier der Wanderfreunde Winterbach findet am morgigen Samstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, im Gasthaus „Zum Hannes“ in Niederhausen statt. An diesem Abend wird auch die Jahresfahrt 2020 vorgestellt, die vom 11. bis zum 14. Juni stattfinden wird.