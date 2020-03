später lesen Tipps für den Gartenteich Mit allen Wassern gewaschen Teilen

Twittern



Drei Tipps habe ich von Gartenreportagen in Wassergärten mitgenommen: Der erste bezieht sich auf Neuanlagen und lautet: An der Stelle, wo der Boden vom Hausbau ohnehin verdichtet ist, bietet sich der Aushub eines Teiches an. Von Kathrin Hofmeister