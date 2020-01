später lesen Weiterbildung VHS-Kurs: Führerschein für Sportboote Teilen

Twittern



Gleich zu Jahresbeginn bietet die Volkshochschule Homburg wieder in Zusammenarbeit mit einer Bootsfahrschule einen Kurs zum Erwerb der amtlichen Sportbootführerscheine an. Die Führerscheine können in den Varianten „See“ und/oder „Binnen“ für Motorboote absolviert werden. Von