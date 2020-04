Noch ist kein richtiges Ende der abgesagten und verschobenen Projekte und Ausstellungen in Sicht: Saarländische Künstler brauchen derzeit ihre – eigentlich kaum existierenden – Rücklagen auf. Für Spenden und Hilfen sind sie dankbar. Von Sophia Schülke

„Meine Situation war Anfang des Jahres unheimlich gut, dann ging es von hundert auf null.“ Malerin, Zeichnerin und Installationskünstlerin Leslie Huppert hatte drei Projekte mit Straffälligen in Saarbrücken, Zweibrücken und Berlin fest, dann kamen Corona und die Absagen. „Wir Freien haben keine Polster, weil wir alles Geld direkt in neue Projekte stecken“, sagt sie.

Eine Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm der Landesregierung, das 30 Millionen Euro umfasst und in das freischaffende Künstler aufgenommen wurden, hat Huppert am Tag nach der Bekanntmachung beim Wirtschaftsministerium beantragt. „Ich war am Anfang richtig gerührt, dass Staat und Land auch an uns Künstler denken.“ Denn auch ohne offene Ausstellung und laufendes Projekt hat Huppert Kosten für ihre Arbeit. Beispielsweise muss sie einer Designerin „mehrere Tausend Euro“ für einen geplanten Katalog zahlen – aufgrund einer Förderung gibt es trotz allem einen Zeitplan.

Aber auch gut vier Wochen nach der Antragstellung hat sie keine Rückmeldung. „Ich liege sonst niemandem auf der Tasche, aber jetzt warte ich jeden Tag auf Antwort.“ Huppert hat zwar von einigen Kulturarbeitern aus ihrem Bekanntenkreis von positiven Bescheiden gehört, findet nach den Ankündigungen aber „die Kommunikation des Wirtschaftsministeriums beziehungsweise der Regierung nicht gut und enttäuschend“. Sie bemängelt Unverständlichkeiten und nicht ausreichende Ansprechpartner. „Unter Soforthilfe verstehe ich etwas anderes.“ Die Bereiche beim Kultusministerium, wo sie sich um die Förderung eines digitalen Projektes beworben hat, hingegen seien „immer mehr als unterstützend“.

Sofortprogramme und Spenden können bei schneller Auszahlung in akuter Notlage helfen und jedes kleine Projekt wird zum Strohhalm, nach dem Künstler in diesen Zeiten greifen. Aber Ausstellungen, Kunstverkäufe und Jobs als Lehrbeauftragte können sie ihnen einfach nicht ersetzen. „Im Moment zehre ich noch von einer Rücklage, die ich aus dem Umsatz von Bilderverkäufen gebildet hatte“, erklärt Armin Rohr, gibt aber zu bedenken, „dieses Geld war eigentlich für anfallende Steuern gedacht.“ Der freie Maler und Diplom-Designer kann seinen Lehrauftrag an der HBK Saar derzeit ebenso wenig ausführen wie seine geplanten Kurse an der VHS. Schätzungsweise macht er so bis Juli einen Verlust in Höhe von 4000 Euro. Denn dass alle Kurse im Mai weitergehen wie geplant, zweifelt er derzeit an. „Ich gebe Kurse im Aktzeichnen, die an Präsenz gebunden sind, vielleicht werden diese als Block in die vorlesungsfreie Zeit im Sommer verlegt“, rätselt er.

Um Ausgleich zu schaffen, plant Rohr bei Bestandskunden Akquise zu betreiben. Allerdings befürchtet er, dass den Menschen in der Krise nicht der Sinn nach Kunstkauf steht. „Die Stimmung ist derzeit nicht danach“, sagt er und verweist auf den Mittelstand. „Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, aber ich will mir nicht vorkommen wie ein Bittsteller“, sagt er.

Bei vielen Künstlern wird es aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden Kontakt- und Ausgeh­auflagen wenn nicht heute, dann aber morgen oder übermorgen finanziell eng. „Für Freischaffende ist es eine existenzbedrohende Situation“, sagt Dirk Rausch, der Erste Vorsitzende des Saarländischen Künstlerbundes, dem derzeit 53 Mitglieder angehören. Spenden, Hilfsprogramme und Kostenstundungen begrüßt er grundsätzlich als erste Schritte und motivierende Aktionen. „Die Frage, ob man in einem halben Jahr noch sein Atelier bezahlen kann, ist aber eines der Probleme, die sich bald stellen werden“, prophezeit er. Gerade, weil für viele die geregelten Einkommen aus Lehre und Kunstvermittlung, die als entscheidende Grundlage freies Schaffen absichern, erst einmal wegbrechen.

Wichtig sei daher laut Rausch vor allem, langfristig Perspektiven zu schaffen. „Optimal ist der Kauf beim Künstler, denn sie wollen selbst erwirtschaften.“ Ein Einkommen sei besser für das Selbstbewusstsein als eine Spende oder sonstige Hilfe.

In diesem Sinne entstehen weitere Ansätze. So plant das Kultusministerium, den Ankaufsetat für die von ihm betreute Kunstsammlung des Saarlandes anzuheben. Dieser Titel der Kunstförderung sieht derzeit einen jährlichen Etat für Ankäufe zwischen 20 000 und 30 000 Euro vor. „Eine Erhöhung ist geplant und beim Finanzministerium angemeldet, aber noch nicht beschieden“, teilte die Ministeriumssprecherin auf Anfrage mit. Um wieviel der Etat wachsen solle, stehe demnach aber noch nicht fest. Zudem soll demnächst beim KuBa, dem Kulturzentrum am Eurobahnhof in Saarbrücken, eine Internetseite starten, die Werke der rund 20 KuBa-Künstler zum Verkauf anbietet (Berichterstattung folgt). „Wir müssen optimistisch bleiben und gehen davon aus, dass die Leute hungrig nach Kultur sind“, sagt Geschäftsführerin Michaela Kilper-Beer.

Dieser digitale Kunstkauf soll auch post coronam funktionieren und Kreativschaffenden eine Möglichkeit zur Präsentation ihrer Werke und zum echten Umsatzmachen bieten.