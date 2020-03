später lesen Geschwindigkeitskontrollen Blitzer auf A 620 erwischt 249 Temposünder Teilen

Twittern



Die Polizei hat am Dienstagabend auf der A 620 Geschwindigkeitsmessungen in Höhe der Bismarckbrücke in Richtung St. Ingbert durchgeführt. Nach nur drei Stunden waren 249 Autofahrer geblitzt worden. red