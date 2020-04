In Zeiten geschlossener Kirchen muss Ruprecht Schmidt sich mit dem Schifferklavier bescheiden. Von Norbert Schwarz

Kirchenorganist, Chorleiter, Dirigent und Komponist. Für die Musik gibt Ruprecht Schmidt alles. Mit Musik Gottesdienste zu bereichern oder beim Dirigieren der Chöre anderen Menschen eine Freude zu bereiten, ist für den Vollblutmusiker eine Herzenssache. Zum „Aus-der-Haut-fahren“ ist die durch Corona inzwischen verordnete Zwangspause auf allen ehrenamtlichen Ebenen für den Musikenthusiasten. Spontanes Spiel auf dem Akkordeon, von Ruprecht Schmidt auch liebevoll als „Schifferklavier“ tituliert, ist mehr noch ein Ventil, um auf andere Gedanken zu kommen.

„Wie andere die Tageszeitung oder ein Buch lesen, vertieft sich Ruprecht liebend gern in Partituren und taucht dabei förmlich in seine eigene Musikwelt ein. Ich bewundere diese Fähigkeit stets und freue mich mit“, sagt Ehefrau Christel, die mit ihrem Musikus an der Seite seit 1964 gemeinsam durch dick und dünn geht. Ob sich, wenn weitere Lockerungen in der gegenwärtigen Krise möglich sind alles wieder so einpendelt? Ruprecht Schmidt hegt Bedenken und sehnt dennoch den Tag herbei, wo er wieder auf den Orgelbänken der Kirchen von Knapp, Labach und Martinshöhe sitzen und Pedale wie Tasten des Orgelspieltischs bedienen kann.

„Die Kirchgänger werden eh immer weniger, schwer nach diesen Wochen sie wieder aus einem anderen Sonntagsgefühl zurückzuholen. Mit allerdings fehlen Musik, Gesang und Gottesdienste. Mich freut es riesig, wenn ich wieder die Sängerschar der Chormitglieder vom Männerchor Martinshöhe um mich habe und wir altes Liedgut vertiefen und neue Lieder einstudieren können“, sagt der Mann, der jetzt schon in Martinshöhe Musikgeschichte geschrieben hat. Gleich ob Orgelspiel, Musikdirigent oder Chorleiter, im Ort sind dererlei Begriffe stets mit dem Namen Ruprecht Schmidt untrennbar verknüpft.

An der großen Orgel der Sankt-Martinus-Kirche von Martinshöhe löste er Martha Sehy ab, Organist und Chorleiter bei den Kirchenchören von Knopp und Labach ist Ruprecht Schmidt seit Jahrzehnten. Die Gründung des allseits beliebten und weit über die Grenzen der Region gern gehörten Männerchores ging im Mai 1986 auf sein Betreiben zurück. Als eine Musikkapelle bei der Katholischen Arbeiterbewegung, kurz KAB genannt, aus der Taufe gehoben wurde, stand der Musiker aus Leidenschaft Pate und war bis in die 90er Jahre hinein verantwortlicher Orchesterleiter. Gerade für Ruprecht Schmidt bleibt die Zeit mit der engen Freundschaft zu den Musikern aus Sankt Michael bei Leoben in der Steiermark unvergesslich, denn Professor Franz Mischlinger konnte dem musikvernarrten Komponisten aus der Westpfalz wertvolle Tipps und wissenschaftliche Überlegungen freundschaftlich vermitteln. Mit Erfolg, wie sich später einmal zeigen sollte. Da rief sogar der Zweibrücker Bandleader Erwin Plickat an und bat um zwei „Pfälzer Märsche“. Ruprecht Schmidt konnte aushelfen. Wochen danach, nach dem Sonntagsgottesdienst in Labach, erklangen im Autoradio just diese Märsche der Stadtkapelle, die zu einem Gastspiel in Friedrichshafen am Bodensee weilte. Ruprecht Schmidt heute: „Als ich da meine geschriebene Marschmusik im Radio hörte, kamen mir die Tränen. Unter den 20 eingereichten Melodiebeiträgen, hatte der Rundfunk ausgerechnet meine zwei Märsche mitausgewählt, was für mich natürlich eine ungemeine Bestätigung für die Komponierarbeit im stillen Kämmerlein gewesen ist.

Wie‘s scheint, wurde die Liebe zur Musik vom Vater auf den Sohn übertragen, denn Vater Arthur spielte gleichfalls Akkordeon und Trompete. „Er hat mir das Notenlesen ebenso beigebracht wie die Griffe auf dem Schifferklavier.“ Unterricht gab es dann aus zweiter Hand. Nach Kriegsende bekam Franz Mehrbreier von einem Musiklehrer Akkordenunterricht. Nicht für Geld, sonder Naturalien und da durfte der Teenager Schmidt „mitlernen“. Zusammen mit Alwin Zimmer (Klarinette), Franz Mehrbreier, Hans Marhofer und Otto Sehy spielten er beim „Sensel“ , dem späteren Gasthaus „Zur Martinshöhe“ viele Jahre an der Kerwe auf. Das Orgelspiel brachte sich Ruprecht Schmidt selbst bei. Die musikalischen Gene weiter zu geben verstand auch Ruprecht Schmidt. Tochter Christine Hassler ist nicht nur ausgebildete Organistin, sie leitet auch die Kirchenchöre von Martinshöhe und Bechhofen und Enkeltochter Laura tritt gleichfalls in die musikalischen Fußstapfen, wie Orgelmusizieren und Chorleiten beweisen.