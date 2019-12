In einer bewegenden Jubiläums-Gala „Best-of“ feierte der RFV Pirmasens-Winzeln mit rund 600 Gästen und Akteuren seine 90-jährige Erfolgsgeschichte. Dabei ließen sich die unterschiedlichen Facetten des Vereinslebens nachempfinden. Von Cordula von Waldow

Mit einer grandiosen Geburtstagsfeier und einer „Best of“-Gala zelebrierte der RFV Pirmasens-Winzeln sein 90-jähriges Bestehen am dritten Adventsamstag. Rund 600 Gäste und Akteure gratulierten dem rührigen Traditionsverein, gestalteten und genossen einen gelungenen Abend. Den Auftakt des Gala-Abends in der wunderschön geschmückten Reithalle machten die Winzeler Geburtstagsreiter.

20 Reiterinnen zwischen sieben und 60 Jahren zeigten mit einer gelungenen Quadrille die Leistungsfähigkeit des großen Vereins mit weit über 300 Mitgliedern. Trotz der großen Kulisse mit einem stimmungsvoll beleuchteten Bereich mit Biergarnituren und Kulinarik-Zelten und der voll besetzten Empore, zeigten sich auch die Pferde von ihrer besten Seite, so dass die Kreation von Reitlehrer Heiner Eitel bestens gelang und wunderschöne Bilder das Publikum erfreuten.

Dieser bewies, wie bereits bei den vergangenen Gala-Vorstellungen, erneut seinen enormen Einfallsreichtum und seine schauspielerischen Fähigkeiten. Als aus dem Altersheim entlaufener Greis mit Rollator begrüßte er die bedeutendsten Ehrengäste, unterstützt von „Schwester“ und Co-Moderatorin Andrea Adler. Ihr Tanz zu „Die Wanne ist voll“ erinnerte ebenso an die zahlreichen Reiterpartys, wie die in Endlosschleife auf die Wand projezierten Bilder, die eine Rückschau über 90 Vereinsjahre hielten.

Andrea Adler und Heiner Eitel würdigten in Danksagungen das Engagement der zahlreichen, unterschiedlichen Menschen vor und hinter den Kulissen, den Unterstützern, Gönnern und Sponsoren, den Eltern, Reitern und Gästen, die zu der anhaltenden Erfolgsgeschichte des Vereins beigetragen haben und beitragen.

Aus dem Verein gingen zudem hoch erfolgreiche Pferdesportler hervor. Als Überraschung, wiederholten zwölf Meisterschaftsteilnehmerinnen ihre bejubelte Steckenpferdquadrille „Schwanensee“, komödiantisch eingeleitet von Heiner Eitel.

Höhepunkt für viele Besucher war die gerittene Winzeler Version des Top-Musicals „Starlight-Express“, die ergreifend und mitreißend in wunderschönen Kostümen und einer Springquadrille die Traum-Geschichte der Züge darstellte. In alle Vorführungen waren auch die treuen und leistungsbereiten Schulpferde eingebunden. Sie profitierten besonders von dem Abend, an dem natürlich eine Geburtstagstorte nicht fehlen durfte. Mit Feuereifer prästentierten die Winzerler Reiterkinder zu ihrem Geburtstagslied „Heut ist Dein Geburtstag, lieber Stall“ auf die Melodie von „Fröhliche Weihnacht überall“ das bildschöne und köstliche Meisterwerk der Konditorei Cronauer, das stückweise zu Gunsten der Schulpferde verkauft wurde.

Ebenfalls ein Gewächs des RFV Pirmasens-Winzeln ist Torsten Milz. Der Weltmeister der Barockreiter und Barockpferdebeauftragte zelebrierte gemeinsam mit Christine Komenzinski und ihrem Andalusier-Hengst Zymbal eine Barockkür. Obwohl sein junger, goldfarbener Lusitano-Hengst Zaparka bei seinem erst zweiten öffentlichen Auftritt über die aufregende Kulisse staunte, faszinierte das Pas de Deux mit Spanischem Schritt und Kompliment. Als sich das Pferd zum Abschluss hinsetzte, applaudierte das Publikum stürmisch.

Torsten Milz erzählte, dass er sich bei dem Alternativangebot seiner Eltern, Fernseher oder Pony, für das Pferdchen Falko entschied. „Ich hatte genau ausgerechnet: Mit 4,20 Mark aus meiner Spardose konnte ich in der ersten Reitstunde elf Minuten mitreiten.“

Natürlich durfte das Naturtalent, das sofort ohne Steigbügel reiten lernte, die gesamte Stunde absolvieren. Als Gäste begeisterten die Voltigierer aus Heiligenwald mit ihrer erfolgreichen L-(jetzt M-)Mannschaft zu „Phantom der Oper und dem 18-jährigen WM-Teilnehmer Philipp Becker. Als krönender Abschluss ging die Springquadrille zu „Cotton-Eye-Joe“ in eine rauschende Party in der Reithalle über, bei der bis in die Nacht gemeinsam gefeiert wurde.

