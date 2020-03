Fast zwei Jahre nach dem Raubüberfall auf eine Saarbrücker Spielbank leiden die Mitarbeiter noch immer unter den Folgen. Von Daniel Kirch

Ihr kriegt das Geld sofort, aber bitte, fleht Christian Recktenwald die Täter an, bitte nicht abdrücken. Er habe eine kleine Tochter zu Hause. Die Pistolen spüren er und seine Kollegin Yvonne Walter die ganze Zeit am Kopf oder im Nacken, als sie die Tresore öffnen. Ihre Erinnerungen daran sind noch frisch. Heute, knapp zwei Jahre später, sagt Yvonne Walter: „Diese Todesangst kann man gar nicht beschreiben.“ Die Täter seien nervös gewesen und hätten ständig den Finger am Abzug gehabt. Zwei Gedanken habe sie die ganze Zeit gehabt. „Hoffentlich halten sie still.“ Und: „Was wird mit meiner Familie?“

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am 19. Juli 2018 um kurz nach 0 Uhr im Casino Glückspilz in Alt-Saarbrücken abspielten. Christian Recktenwald (41) und Yvonne Walter (64) hatten gerade Feierabend und wollten das Casino durch das Garagentor auf der Rückseite verlassen, als sie von zwei Männern mit Sturmhauben und französischem Akzent abgefangen und ins Gebäude zurückgedrängt wurden. Nach dem Überfall flüchteten die Männer mit ihrer sechsstelligen Beute in einem Auto. Der Raub ist bis heute nicht aufgeklärt.

Gut anderthalb Jahre später sitzt der Schreck bei den beiden Mitarbeitern der staatlichen Saarland Spielbank GmbH noch immer tief. Sie sind seit dem Überfall traumatisiert, müssen Medikamente einnehmen und sind arbeitsunfähig. Von ihrem Arbeitgeber fühlen sich die Saarbrücker nach vielen Jahren Betriebszugehörigkeit im Stich gelassen.

Das Unternehmen, um es vorwegzunehmen, sieht das völlig anders. „Unsere Maßgabe war, so viel an materieller und immaterieller Hilfe und Begleitung anzubieten wie möglich“, sagt Spielbank-Geschäftsführer Peter Jacoby. Man habe beiden das Krankengeld ein Jahr lang über das tarifvertraglich geregelte Maß hinaus bis zur Höhe ihres vormaligen Nettogehaltes aufgestockt. Im Nachhinein wüssten sie nicht, was sie noch mehr hätten tun können, sagt auch Jacobys Geschäftsführer-Kollege Michael Burkert.

Am 9. Juli 2019, ein Jahr nach dem Überfall, beginnt Christian Recktenwald in einer Spezialklinik in Durbach im Schwarzwald eine Trauma-Therapie. Den Ärzten und Psychologen dort berichtet er, dass er nur noch schlecht gelaunt, pampig, lustlos und ständig traurig ist: „Ich bin nicht mehr der, der ich mal war.“ Er müsse oft weinen, ohne zu wissen weshalb, habe Alpträume und Depressionen. Maskierungen, Kapuzenpullis und große dunkle Männer erinnerten ihn an den Überfall und lösten starke Ängste aus. Vier Monate lässt er sich 2019 stationär behandeln.

Es ist besser geworden, aber längst nicht gut. Noch heute schwitzt und zittert der 41-Jährige, wenn er Geräusche hört, die ihn an den Überfall erinnern. Er schläft schlecht und ist schnell gereizt, eine Belastung für seine Familie. In die Stadt geht er abends schon lange nicht mehr.

Yvonne Walter ergeht es ähnlich. Sie traut sich in der Dunkelheit nicht mehr allein vor die Tür. In den Wald geht sie selbst mit ihrem Golden Retriever und ihrem Labrador nicht mehr. Nachts wird sie häufig wach, dann hat sie sofort das Bild vor Augen, wie sie die Garage öffnet und plötzlich eine Pistole am Kopf spürt. In der Klinik hat sie gelernt, sich dann zu sagen: Es ist alles okay, es passiert dir nichts.

„Ich habe meine Arbeit geliebt“, sagt Yvonne Walter und kämpft mit den Tränen. Aber was sie jetzt durchmache, das könne niemand verstehen, der es nicht selbst erlebt habe. Über den Jahreswechsel 2018/19 war sie ebenfalls vier Monate in der Spezialklinik in Durbach. Vor wenigen Tagen ist sie von ihrem zweiten Aufenthalt dort zurückgekehrt, wieder vier Monate.

Dass der Job in einer Spielbank nicht ungefährlich ist, das wussten beide. Es gab schon vorher Raubüberfälle (siehe Info). Deshalb protestierte Christian Recktenwald, als er am 1. März 2018 abends allein im Casino arbeiten sollte, und wies die Spielbank-Chefs schriftlich auf „Sicherheitsaspekte“ hin. Das Unternehmen habe daraufhin einen Ersatzmitarbeiter geschickt und die Öffnungszeiten verkürzt, sagt er.

Nicht nur die Erinnerungen an das Verbrechen bedrücken die Saarbrücker. Yvonne Walter sagt, noch in der Nacht des Überfalls habe sie aufgelöst einen leitenden Mitarbeiter ans Telefon bekommen, der habe aber nur gesagt: „Muss ich kommen und dir das Händchen halten?“ Das sei sehr schlimm gewesen. Jacoby sagt, dem Mitarbeiter sei gesagt worden, „dass das daneben war“, es habe auch eine Entschuldigung gegeben. Recktenwald und Walter bestreiten das. Es ist nicht der einzige Punkt, an dem die Darstellungen auseinandergehen.

Einen Monat nach dem Überfall sitzen Christian Recktenwald und Yvonne Walter mit den Spielbank-Geschäftsführern Burkert und Jacoby in der Saartoto-Zentrale zusammen. Die Geschäftsführer haben sie direkt nach dem Überfall eingeladen, aber beide brauchen erst Abstand. Recktenwald trifft sich noch zwei weitere Male mit Burkert und Jacoby. „Sie haben uns Hoffnung gemacht, dass man uns mit anderen Arbeitsplätzen hilft“, sagt der 41-Jährige. Er selbst habe vorgeschlagen, er könne in die Verwaltung der Saarland Spielbanken oder des Mutter-Unternehmens Saarland Sporttoto wechseln; er sei auch bereit, eine Umschulung zu machen.

Doch für einen solchen Verwaltungs-Job bringt Recktenwald, der eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann hat und bis zum Überfall als Automatenaufsicht arbeitete, nach Ansicht der Geschäftsführer nicht die notwendige Qualifikation mit. Daher habe man ihm angeboten, in den Casinos – außerhalb des Publikumsverkehrs – die Abrechnungen zu machen oder sich um die Haustechnik zu kümmern. „Beides honorige und zumutbare Tätigkeiten“, sagt Jacoby. Recktenwald bestreitet, dass ihm jemals ein Job als Haustechniker angeboten wurde, das ergäbe auch keinen Sinn, weil er kein Handwerker sei. Die Arbeit als Abrechner lehnte er ab, weil er nach dem Überfall nicht mehr in einem Casino arbeiten könne und dürfe. Doch das Unternehmen bleibt dabei: „Ein Arbeitsplatz unter Umgehung der Räumlichkeiten unserer Spielstätten ist nicht möglich“, sagt Jacoby.

„So kann es nicht weitergehen“, schrieb Recktenwalds Anwalt mehrmals an die Saarland Spielbank GmbH. Dort zeigt man sich überrascht vom Ton der Schreiben und vom Vorgehen Walters und Recktenwalds, weil man selbst stets kooperativ gewesen sei. „Wir sind bis an die Grenze des Möglichen gegangen“, sagt Burkert.

Doch das Pingpong der Anwälte geht weiter. Yvonne Walter, die mit 64 Arbeitslosengeld beantragt hat, fordert jetzt eine Entschädigung. Die Spielbank treffe eine Mitschuld an ihrer gesundheitlichen Situation. „Es gab keine geeigneten Sicherheitsvorkehrungen, die von Ihnen als Arbeitgeber hätten getroffen werden können und müssen“, schrieb ihr Anwalt kürzlich an die Geschäftsführung und beruft sich auf die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft. Konkret moniert der Anwalt zum Beispiel fehlende Beleuchtung und Überwachungskameras. Jacoby und Burkert sehen darin „falsche Behauptungen und Verknüpfungen, die wir anwaltlich klarstellen werden“. Bei der Sicherheit der Casinos werde in Absprache mit dem Landeskriminalamt immer wieder nachgeschärft. Die Ausgänge des Casinos Glückspilz in Alt-Saarbrücken würde man ja gerne mit Kameras überwachen, sagt Jacoby. Das gehe aber nicht – weil die Ausgänge direkt an einer Straße liegen und Kameras gegen den Datenschutz verstoßen würden.

Christian Recktenwald muss derweil langsam wieder die Koffer packen. Ab Mitte des Monats geht es für ihn wieder für mehrere Wochen in die Trauma-Klinik im Schwarzwald. Beide Opfer des Raubüberfalls hoffen, dass sie irgendwann wieder die Alten werden.

