In Mandelbachtal geht es am Fetten Donnerstag schaurig rund

Rathauserstürmung am Fetten Donnerstag in Mandelbachtal. Pünktlich um 11.11 Uhr soll der närrische Spaß beginnen.

Am Fetten Donnerstag (20. Februar) beginnt traditionell in Mandelbachtal die heiße Phase der Fastnachtszeit mit dem Rathaussturm. Dann werden sich wieder die Närrinnen und Narren aus der gesamten Gemeinde in Ormesheim auf dem Theo-Carlen-Platz vor dem Rathaus zusammenrotten, um diesmal erstmals Bürgermeisterin Maria Vermeulen und ihre Verwaltung zu entmachten. Pünktlich um 11.11 Uhr wird das Rededuell der Kontrahenten beginnen, wobei die neue Verwaltungschefin derzeit schon aufrüstet und sich mit allerlei Süßigkeiten versorgt hat, um das rebellierende Volk damit zu besänftigen. Nicht zuletzt deshalb ist wegen der köstlichen Geschosse der Rathaussturm jedes Jahr auch bei den Kindern sehr beliebt. Unterstützt wird die Bürgermeisterin wie in jedem Jahr vom Vorsitzenden des Verkehrsvereins Mandelbachtal, Manfred Pfeiffer, der ebenfalls wieder reichlich Süßkram für die Verteidigung besorgt hat.

Man muss aber wohl kein Hellseher sein um vorauszusagen, dass all die Bemühungen der Verwaltung wohl ein weiteres Mal nichts nützen werden. Die Geballte versammelte Narrenschar, angeführt von den Vorsitzenden und Elferratspräsidenten der Mandelbachtaler Karnevalsvereine und dem Ommersheimer Prinzenpaar Martina II. und Tobias I, wird vermutlich erneut zu groß sein, um die Macht im Rathaus bis zum Aschermittwoch an sich reißen zu können.

Wie im Vorjahr ist geplant, die Bürgermeisterin nach der erfolgreichen Erstürmung des Rathauses in einem Käfig in den benachbarten Festsaal Niederländer zu führen. Dorf findet dann unter dem Motto „Märchenhaftes Mandelbachtal“ eine märchenhafte Fastnachtsparty statt, wobei auch zahlreiche Tänze der Garden und Männerballette der Mandelbachtaler Vereine gezeigt werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt Andreas „Ecki“ Eckstein. Und für den Getränkeausschank sorgen wie im letzten Jahr wieder der Turn- und Sportverein, der Tennisclub Mandelbachtal und der Orchesterverein Harmonie Ormesheim.

Wie immer wird es auch eine Sektbar geben und für hungrige Leute bietet das Gasthaus Niederländer eine närrische Speisekarte an. Veranstalter der närrischen Sause ist wie immer die Gemeinde Mandelbachtal. Der Eintritt ist frei.