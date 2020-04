Nachdem alle vorbereitenden Arbeiten soweit fertiggestellt wurden, wird von diesem Donnerstag, 16. April, 7 Uhr, bis Montag, 20. April, 6.30 Uhr, eine Vollsperrung der Rathausstraße eingerichtet (zwischen Niederbexbacher Straße und Am Gligger sowie Teilbereich der Niederbexbacher Straße), um die lärmoptimierte Asphaltschlussdecke einzubringen. Am Donnerstag werden zuerst alle Einmündungen (Am Gligger, Maxstraße, Oberbexbacher Straße, Bahnhofstraße) gefräst und vorbereitet. Von

Ab Freitag erfolgt der Einbau der Asphaltdecke in den Einmündungen sowie die Angleichung der Schieber, Hydranten etc. und die Randfräsung in der Rathausstraße. Am Samstag wird der lärmoptimierte Asphalt in der Rathausstraße zwischen Niederbexbacher Straße und der Straße Am Gligger sowie in der Einmündung der Bahnhofstraße eingebaut.

Am Sonntag werden schließlich Markierungen aufgebracht, die Schachtabdeckungen an die neue Straßenhöhe angepasst und die restlichen Randarbeiten durchgeführt. Sobald die Fahrbahnrandarbeiten am Gehweg fertiggestellt wurden, wird ab dem 20. April die Rathausstraße wieder genutzt werden können. Mit der Freigabe der Rathausstraße wird die Niederbexbacher Straße zwischen der Rathaus- und der Güterstraße für den Verkehr voll gesperrt, um die Einmündung mit den Versorgungsleitungen sowie den Rändern und Gehwegen herstellen zu können. Die Verkehrsführung nach Niederbexbach erfolgt über die Güterstraße. Der Verkehr in Richtung Homburg wird, während der Vollsperrung, über die Johannes-Bossung-Straße, Oberbexbacher Straße, Friedrichstraße umgeleitet.