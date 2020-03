Es ist auf einem etwa vier Meter hohen Mast aufgestellt, damit es den Verkehrsfluss besser im Auge hat. Es kann bis zu acht Fahrspuren im Umkreis von bis zu 200 Metern überblicken und bis zu 32 Fahrzeuge gleichzeitig in beide Fahrtrichtungen überwachen.

Außerdem ist es mit einer hochauflösenden Kamera (36 Megapixel) ausgestattet: Ein neues intelligentes Radargerät ersetzt in Frankreich nach und nach die Blitzer, die durch Gelbwesten-Demonstranten 2018/2019 zerstört wurden. Jetzt ist ein solcher Superblitzer auch in Straßburg in Betrieb. Der „Radar tourelle“ (das Radartürmchen) war zuvor mehrere Monate lang in 20 französischen Städten getestet worden. Mittelfristig könne das Gerät auch für die Kontrolle anderer Verkehrsverstöße aufgerüstet werden. Es registriert dann zusätzlich, ob die Autofahrer den Sicherheitsabstand einhalten, am Steuer mit dem Handy telefonieren, angeschnallt sind, eine durchgezogene Mittellinie überfahren oder verbotenerweise links abbiegen.