(red) Der Musikverein St. Martinus Martinshöhe lädt am Samstag, 14. März, 19.30 Uhr, zur Jahreshauptversammlung in den Proberaum in der Grundschule ein. Neben den obligatorischen Berichten steht unter anderem auch eine Satzungsneufassung auf der Tagesordnung, weshalb um rege Beteiligung gebeten wird.