Von Markus Hagen

Die Limbacher Dorfhalle stand am Sonntag im Blickpunkt vieler Modellbahnfreunde und Spielzeugsammler. Zum 27. Mal hatten die Modellbahnfreunde Bexbach zur ihrer jährlich stattfindenden Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse eingeladen. Rund 1200 Besucher kamen, eine Resonanz, mit der sich Klaus Simon vom veranstaltenden Verein sehr zufrieden zeigte. „Unsere Veranstaltung erfreut sich weiter einer sehr großen Beliebtheit.“ Und dies nicht nur bei den vielen Besuchern, sondern erst recht bei den 48 Ausstellern.

„Jahr für Jahr sind wir mit unserem Platzangebot für die Verkäufer und Händler ausgebucht“, so Simon. Die Nachfrage nach Stellplätzen für die Verkaufstische übersteige immer das mögliche Platzangebot. Rund 300 Meter Tischplätze standen zum Verkauf in der Limbacher Dorfhalle zur Verfügung. Simon: „Gut ein Drittel mehr Platz hätten wir durchaus noch gebrauchen können.“ Die professionellen und hobbymäßigen Händler und Anbieter kommen aus dem gesamten Saarland, aber auch aus Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Luxemburg sowie aus Frankreich. Aus Otterbach bei Kaiserslautern brachte Gerd Hornbach über 600 Modellautos der Marke Opel mit. „Die Besucher und Interessenten sind sehr gut informiert. Die Börse der Bexbacher Modellbahnfreunde hat sich inzwischen schon einen sehr guten Namen in der Modellbahn- und Spielzeugszene erobert“, ist Gerd Hornbach schon froh, dass er jährlich seine Modellauto-Palette hier präsentieren kann.

Rita und Wilfried Kanders sind nicht nur Mitglied des veranstaltenden Vereins, sondern auch seit vier Jahren aktiv bei der Börse dabei. Seit über 65 Jahren beschäftigt sich Wilfried Kanders mit Modellbahnen. „Die Börse nutze ich zum einen, um Zubehör und Bahnen zu verkaufen, und zum anderen, um neue Dinge für meine Anlage zu suchen, zu finden und auch aus dem Erlös meiner Verkäufe dann zu erwerben.“ Eine Modelleisenbahnanlage sei nämlich nie fertig. Immer wieder kann man sie erweitern oder umbauen. „Das ist das Schöne an meinem Hobby“, meint Wilfried Kanders zu seiner Leidenschaft, die er längst mit seiner Ehefrau Rita teilt.

Modellbahnen gibt es in verschiedenen Größen. Davon konnte man sich am Sonntag in der Limbacher Dorfhalle überzeugen. Die kleinste Spurgröße „Z“ passt sogar in einen kleinen Koffer. Ulrich Schneider aus St. Wendel hatte eine solche Minianlage mitgebracht, die bei den Besuchern schon Erstaunen hervorrief. „Zum Verkauf ist sie nicht. Sie ist das Schmuckstück meiner Sammlung“, erklärte der Besitzer nicht weniger stolz, während er Robert Faber aus Neunkirchen diese Modellanlage zeigte und erklärte. „Es ist schon erstaunlich, in welchen Größen es Modellbahnen gibt“, meinte Faber, selbst Besitzer einer acht Quadratmeter großen Märklin H0-Anlage. „Modellbahn und -bau sind meine Leidenschaft, die ich seit über 45 Jahren pflege.“ Noch einige Jahre länger beschäftigt sich Fred Lewberg aus Oberthal mit Mini-Eisenbahnen und -anlagen. Er ist Mitglied des Modellbahnvereins Wolfersweiler. „Es ist schon faszinierend, was es immer wieder auf solchen Börsen zu entdecken gibt“, sagte Lewberg, der schon einige Male bei dieser Ausstellung der Modellbahnfreunde Bexbach vor Ort gewesen ist.

Aber nicht nur die Freunde von Modelleisenbahnen, sondern auch die Sammler von Spielzeug und Plüschtieren fanden eine gute Auswahl in der Dorfhalle, wie auch die Fans von Carrera-Autorennbahnen. Der 13-jährige Henry Theimer aus Bad Soden nutzte den Besuch bei seiner Verwandtschaft im Saarland, um mit seinem Vater am Sonntag vorbeizuschauen. „Ich will meine Landschaft um meine Autorennbahn verändern und vergrößern. Dazu brauchte ich einiges Zubehör.“ Am Stand von Rita und Wilfried Kanders wurde er fündig. Zuschauer-Tribünen und Bäume fand er hier, die nun bald an seiner Autorennbahn Platz finden werden.

Klaus Simon zog am Abend ein zufriedenstellendes Fazit. Die Arbeit des Vereins hatte sich auch diesmal gelohnt. „Mein Dank gilt allen Helfern, Besuchern und Ausstellern, aber auch der Gemeinde Kirkel für die großartige Unterstützung unserer Börse mit der Bereitstellung der Limbacher Dorfhalle.“

Der Termin für die 28. Modellbahn- und Spielzeugbörse steht fest: am Sonntag, 3. Januar 2021, 10 bis 16 Uhr, wieder in der Limbacher Dorfhalle.

FOTO: Markus Hagen