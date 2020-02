Tobias Hans und Reinhold Jost sind zu Gast.

(red) Die Mitgliederversammlung des Bauernverbandes Saar findet am Montag, 2. März, 20 Uhr, in der „Kulturhalle“, Am Markt 4, in Heusweiler statt. Auf der Tagesordnung steht nach der Begrüßung und Eröffnung durch Präsident Peter Hoffmann: Landwirtschaft im Saarland aus der Sicht des Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden, Tobias Hans – mit anschließender Diskussion. Außerdem: Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und neue Herausforderungen für die deutsche Landwirtschaft aus der Sicht des saarländischen Umweltministers und Vorsitzenden der Agrarministerkonferenz, Reinhold Jost – mit anschließender Diskussion.