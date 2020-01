Persönliche Beratung und Infoveranstaltung des Frauenbüros in Homburg über das Mentoring-Angebot. Von

Ende Januar startet im Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises das bewährte Mentoring-Programm, das Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung bietet. Bei einer Infoveranstaltung am heutigen Mittwoch, 8. Januar, um 17.30 Uhr in den Räumen des Frauenbüros am Homburger Scheffelplatz erfahren interessierte Frauen, was es mit dem Mentoring auf sich hat und erhalten Gelegenheit, das Frauenbüro als Veranstaltungsort und die Mitarbeiterinnen kennenzulernen.

Mentoring ist ein flexibles Konzept, das sich für Menschen in verschiedenen Lebenslagen eignet: Frauen, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren wollen, eine Existenzgründung erwägen oder einen beruflichen Aufstieg bzw. eine Neuorientierung planen, erhalten hier die auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Unterstützung, wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt. Jeder Teilnehmerin wird eine Mentorin oder ein Mentor zur Seite gestellt, um während des zehn Monate dauernden Prozesses bei der beruflichen oder persönlichen Entwicklung behilflich zu sein. Neben dem Erfahrungsaustausch zwischen Mentoren und Mentees sind Veranstaltungen zum Netzwerken sowie Seminare und Vorträge zur Weiterbildung Teil des ganzheitlich angelegten Programms.

Durch dieses wirkungsvolle Instrument werden Frauen sich ihrer Fähigkeiten stärker bewusst, erweitern soziale und kommunikative Kompetenzen und schaffen sich eigene Netzwerke, die ihnen den beruflichen Ein- beziehungsweise Aufstieg erleichtern. Rund 200 Frauen aus dem ganzen Saarland und der angrenzenden Pfalz haben bisher das Angebot genutzt und konnten ihre Situation im Beruf und Privatleben nachhaltig verbessern. Die Mitarbeiterinnen der „Koordinierungsstelle Frau und Beruf“ sind bei Interesse gern bereit, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um Anmeldung zur Informationsveranstaltung wird gebeten unter der Telefonnummer (0 68 41) 1 04 71 38 oder per E-Mail an frauenbuero@saarpfalz-kreis.de.