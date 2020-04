In Lothringen spitzt sich die Lage zu. Der Metzer Bürgermeister Dominique Gros drängt zu weiteren Patienten-Verlegungen. Sonst drohe den Kliniken die Überlastung. Von Hélène Maillasson

Es ist ein trauriger Rekord, der am gestrigen Mittwoch in der französischen Grenzregion Grand Est gebrochen wurde: Die Zahl der Menschen, die an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben sind, hat die 1000er-Marke überschritten. Auch wenn die Lage nach wie vor im Elsass am schwierigsten ist, bleibt auch Lothringen nicht von der Ausbreitung des Virus verschont. Laut der französischen Regierung verzeichnete das Département Moselle mit der Hauptstadt Metz bereits 193 Todesfälle. Es entspricht knapp 20 Prozent der Sterbefälle in der Region Grand Est. Ein hundertprozentiges Abbild der Situation sind diese Zahlen jedoch nicht. Denn eingerechnet werden Patienten, die vor ihrem Tod positiv getestet worden sind, und Menschen, von denen vermutet wird, dass ihr Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht, die aber nicht getestet wurden. Außerdem werden nur die Todesfälle in den Kliniken berücksichtigt. Todesfälle in den Pflegeheimen werden nicht dazugezählt. Laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS gibt es in 60 Prozent der Heime in Grand Est bestätigte oder Verdachtsfälle bei Bewohnern und Personal. Somit dürfte die Dunkelziffer höher ausfallen.

Anfang der Woche hatte die Leiterin des Metzer Krankenhauses, Marie-Odile Saillard, bereits Alarm geschlagen. Wenn nicht zwölf Beatmungspatienten täglich in andere Krankenhäuser verlegt würden, würde in ein paar Tagen die Intensivstation ihrer Klinik überlastet. Noch gibt es ein paar Betten mehr als Patienten, doch es kommen immer mehr schwere Fälle hinzu. Wird ein Platz frei, ist er spätestens am nächsten Tag wieder belegt. Laut der französischen Regierung werden im Département Moselle 180 Menschen auf den Intensivstationen behandelt. Das sind zehn mehr als am Vortag. Dabei wird es laut Klinikleiterin Saillard bald nicht mehr möglich sein, noch neue Betten für Beatmungspatienten bereitzustellen.

Dort auf der Intensivstation wird der Kampf gegen das Coronavirus gewonnen – oder auch nicht, wenn dort Plätze fehlen und nicht mehr alle Patienten versorgt werden können. Angesichts der immer schwierigeren Lage hat sich nun Dominique Gros an die Öffentlichkeit gewandt. Seine letzten Wochen im Amt hatte sich der Metzer Bürgermeister wahrscheinlich anders vorgestellt. Nun appelliert er in einem Hilferuf an alle französischen Städte und Städteverbände, ihre Kapazitäten zu melden, um Patienten aus Lothringen aufzunehmen. Dort hätten bereits „alle privaten und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen alle möglichen Beatmungsplätze eingerichtet. Trotz dieser beispielhaften Kooperation sind die Strukturen überlastet“, schreibt der Bürgermeister.

FOTO: Sascha Schmidt

FOTO: Sascha Schmidt

Dabei lobte Gros auch die Solidarität von Metz’ Partnerstadt Trier, die bereits zwei Patienten aufgenommen hat. Weitere Verlegungen dorthin seien geplant. „Diese internationale Kooperation zeigt, wie stark die Freundschaft zwischen Metz und Trier ist“, schreibt Dominique Gros.

Neben Deutschland nimmt auch Luxemburg weitere lothringische Patienten auf, um die dortigen Intensivstationen zu entlasten. Am gestrigen Mittwoch wurden zudem zum ersten Mal Verlegungen von Patienten aus dem Département Moselle nach Österreich organisiert. Insgesamt wurden gestern an einem Tag elf lothringische Beatmungspatienten zur Weiterbehandlung ins Ausland gebracht.

Parallel zur Verlegung der Patienten haben hinter der Grenze die ersten Städte in der Region Grand Est damit begonnen, den öffentlichen Raum zu desinfizieren. Der Zeitpunkt ist günstig, denn wegen der strengen Ausgangssperre sind in Frankreich kaum Menschen unterwegs. In Colmar, Reims, Charleville-Mézières, aber auch in den drei lothringischen Kommunen Amnéville, Rombas und Maizières-lès-Metz sind täglich Teams unterwegs, die Straßen, Mülleimer, Parkscheinautomaten und Lampen mit Hochdruck reinigen in der Hoffnung, das Coronavirus auszumerzen.