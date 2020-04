Schon mehr als 100 000 Zuschauer bei den Kultur-Livestreams aus der Fruchthalle in Kaiserslautern: Heute stehen Katrin Wilking und André Goncalves auf der Bühne.

(red) Die Programmpunkte für die fünfte Woche der Kultur-Livestreams stehen fest: Neben Darbietungen aus verschiedenen Musik-Genres ist auch eine musikalische Lesung dabei. Wie zuvor werden die Streams aus der Fruchthalle vom heutigen Dienstag, 21. April, bis Freitag, 24. April, um jeweils 17 Uhr ausgestrahlt.

„Die Kultur-Livestreams sind weiterhin sehr gefragt. Wir liegen inzwischen allein in den sozialen Medien bei Zugriffzahlen über 100 000. Wir bieten den Menschen eine Abwechslung in ihrem eingeschränkten Alltag. Uns erreichen Kommentare von Zuschauenden, die die Events auch über die Grenzen der Pfalz hinaus mitverfolgen und schätzen. Etliche Zuschauer nutzen zum ersten Mal den PC für die Teilnahme an einer Kulturveranstaltung, wir führen diese an die Digitalisierung heran und helfen zudem freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern“, erklärt Martin Verlage, Geschäftsführer von „KL.digital“. Die Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt funktioniere sehr gut.

Am heutigen Dienstag wird die neue Streaming-Woche von Katrin Wilking und André Goncalves eingeläutet. Wilking ist ausgebildete Sängerin und Saxophonistin und spezialisiert auf einen warmen Saxophonsound. Ihre einzigartige, rauchige Stimme wird mit Gitarre und Bass von André Goncalves begleitet. Neben Jazz und Swing sind auch Stücke des Funks und der Soul-Musik dabei.

Zur Wochenmitte werden zwei Mitglieder der Band LIO auf der Bühne der Fruchthalle stehen. Die beiden Lautrer Jungs, Leonard Stahl und Marco Gries, werden neben selbstgeschriebenen Liedern eine bunte Mischung aus akustischen Coversongs performen.

Als Besonderheit in dieser Woche treten am Donnerstag Madeleine Giese und Younggeun Yoon auf. Eigens zum „Welttag des Buches“ präsentieren die beiden eine musikalische Lesung, bei der Giese Passagen aus „Nurejews Hund“ von Elke Heidenreich vorliest. Passend dazu wird sie von Yoon mit klassischen Klavierwerken am Flügel begleitet.

Zum Wochenabschluss wird es nochmal jazzig: Mit Martin Preiser am Flügel und dem Gesang von Jutta Brandl versüßt das Duo den Freitag: „My sweet quarantine Jazz“ heißt ihr Programm und soll, wie alle Programmpunkte auch, die Zuschauenden auf positive Gedanken bringen.

„Im Augenblick können wir das kulturelle Leben nur digital gestalten und wir sind sehr stolz auf alle Künstlerinnen und Künstler, die für unsere fünfte Woche des Livestreamings zur Verfügung stehen. Sie sind fast alle Freischaffende, die auf die Einnahmen aus ihren Auftritten angewiesen sind. Ihnen fehlt diese Einnahmequelle merklich. Mit jedem kleinen Betrag, der gespendet wird, helfen wir unseren regionalen Musikern und Musikerinnen ein Stück aus der Krise“, betont Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferats. Dafür wurde eigens ein städtisches Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Verwendungszweck „Kulturlivestream“ und der Kontonummer DE 69 5405 01 10 0000 1146 60 kann ein Betrag nach Wahl überwiesen werden. Der Endbetrag wird schließlich unter allen Freischaffenden, die aufgetreten sind, gesplittet.

„KL.digital“-Mitarbeiterin Lara Kahl legt nochmals dar, wie auf die Livestreams zugegriffen werden kann: „Es gibt mehrere Wege, dabei zu sein. Auf Facebook, YouTube oder über den Offenen Kanal. Eine ausführliche Anleitung haben wir auch auf unsere Webseite gestellt. Hier beantworten wir alle Fragen, die bezüglich des Streams auftauchen könnten.“ Unter https://www.herzlich-digital.de/mit-kultur-livestreams-durch-die-krise/ ist diese abrufbar.