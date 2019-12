später lesen Alle Beteiligten in Waldmohr stark alkoholisiert Randale in Shisha-Bar: Polizei muss Verstärkung rufen Teilen

In der Nacht von Freitag, 20. Dezember, auf Samstag, 21. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 2.30 Uhr in einer Shisha-Bar in Waldmohr zu Streitigkeiten, die anschließend in einer handfesten Auseinandersetzung endeten, teilt die Polizeidirektion Kaiserslautern mit.