Programm live aus der Fruchthalle in Kaiserslautern

Von Jazz über Rockklassiker bis hin zu DJs live aus der Fruchthalle in Kaiserslautern.

(red) Das Programm der vergangenen drei Wochen Kultur-Livestreaming von „KL.digital“ und des Kulturreferats der Stadt Kaiserslautern war vielseitig: Musik, Lesungen, Kabarett. Die Zugriffszahlen der Zuschauer, die von zu Hause aus dabei waren, stiegen enorm an. Über 51 000 Aufrufe waren es bisher allein auf Facebook und YouTube. Das erfolgreiche Projekt wird nun fortgeführt. Die Programmpunkte für die Woche vom heutigen Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April, legen den Fokus auf musikalische Darbietungen: Von Jazz über Rockklassiker bis hin zu DJs von Hertzmusic.

„Es freut uns sehr, dass die Menschen das gemeinsame Projekt so schätzen und unterstützen, nicht nur mit über 51 000 Zugriffen, was enorm ist, sondern auch mit wohlwollender Interaktion, motivierenden Nachrichten für die Künstler, für das Kulturreferat und für uns als ‚KL.digital’ und nicht zuletzt auch mit Spenden. Es gelingt hier durch Digitalisierung, die Krise etwas herzlicher und erträglicher zu gestalten, Menschen miteinander zu vernetzen, die Kaiserslauterer Kulturszene noch bekannter zu machen, noch größere Verbundenheit mit ihr herzustellen. Und das ist trotz allen Widrigkeiten der Zeit doch ein schöner Erfolg“, resümiert Martin Verlage, Geschäftsführer der „KL.digital“.

Durch die Übertragung bei den Offenen Kanälen Kaiserslautern, Trier und Nahe TV seien auch diejenigen nicht vergessen, die analog unterwegs sind, zudem erreiche man weitere Zuschauerkreise aus anderen Städten.

„Wir haben mittlerweile ein richtig großes Stammpublikum, das sich online verabredet und zum Kultur-Livestream trifft, das ist ein schöner und berührender Gedanke, der uns durch diese Zeit tragen kann. Aber auch bedingt durch die Vielfalt des Programms gewinnen wir jeweils neue Zuschauer. Es liegt uns am Herzen, dass für jeden kulturellen Geschmack, für jede Generation etwas dabei ist“, sagt Martin Verlage.

„Den Start in die neue Woche gestalten ,Urgestein’ Volker Klimmer, Wolfgang Janischowski und Kurt Littig. Heute zollen sie mit ihrem Bühnenprogramm ‚Wir jazzen das!’ den Legenden und dem Thema Jazz in der Fruchthalle ihren Tribut, mit einer Mischung aus Musik und Talk“, freut sich Christoph Dammann, Direktor des Referates Kultur der Stadt Kaiserslautern.

Wie Krise und Kreativität zusammenhängen können, zeigen die Zwillingsbrüder Roland und Bernhard Vanecek am Mittwoch, 15. April. „Creative Crisis“ ist eine musikalische Performance mit Elementen des Kabaretts und weiteren überraschenden Arrangements. Beide sind Vollblutmusiker und in jeder musikalischen Epoche zu Hause.

Am Donnerstag, 16. April, geht es weiter mit Jürgen Walzer und Stephan Hugo, die ihrem Publikum große Klassiker der Pop- und Rockmusik bieten.

Zum Wochenabschluss am Freitag wird es tanzbar und elektronisch in der Fruchthalle: Die beiden DJs Roderick Haas und Marc Keim sorgen gemeinsam mit Reinhard Geller für Partystimmung. Auch optisch macht ihr Programm viel her, da mit speziellen Live-Visuals gearbeitet wird.

„Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, für die vielen Spenden, die schon eingegangen sind und die später zu gleichen Teilen an die freischaffenden Mitwirkenden aufgeteilt werden. Es sind Profis, die Sie hier in der Fruchthalle erleben, die zu einem großen Teil von diesen Auftritten leben und denen praktisch alle Einnahmen weggebrochen sind. Zum jetzigen Stand sind 5500 Euro eingegangen“, so Dammann.

Wer gerne möchte, der kann mit dem Verwendungszweck „Kulturlivestream“ und der Kontonummer DE 69 5405 01 10 0000 1146 60 unterstützen.

Beginn aller Streams ist um 17 Uhr. Mitverfolgt werden können die Auftritte über die herzlich digitalen Facebook- und YouTube Kanäle sowie im TV. Es übertragen der OK Kaiserslautern, der OK Trier und Nahe TV. Eine Anleitung, wie man die Events miterleben kann, steht ausführlich unter https://www.herzlich-digital.de/mit-kultur-livestreams-durch-die-krise/