Das Kinder- und Jugendbüro Homburg wartet in den Fastnachtsferien vom 17. bis 19. Februar mit Angeboten für Kinder ab sechs Jahren auf. Gemeinsam mit Artefix hat man ein Bastelprogramm in den Räumen der freien Kunstschule in der Schillerstraße im BBZ vorbereitet. Von

Treffpunkt ist von 9 bis 15 Uhr, eine frühere Betreuung ist nach Absprache möglich. Drei Tage Programm und alle Materialien kosten 40 Euro. Am 20. und 21. Februar ist man unterwegs. Am Donnerstag besucht man die Ausstellung „Der Grüffelo“ in Speyer. Am Freitag begibt man sich ins „Gondwana – Das Prähistorium“ in Landsweiler-Reden auf eine Zeitreise. An beiden Tagen benötigen die Kinder Rucksackverpflegung und/oder ein Taschengeld. Treffpunkt ist jeweils um 8 Uhr am Rathaus, um 16.30 Uhr ist man wieder zurück. Die Kosten für beide Tage liegen bei 30 Euro.

Anmeldung:E-Mail Sandra.Schatzmann@homburg.de oder Laura.Becker@homburg.de oder unter Telefon (0 68 41) 10 11 13 oder -1 12.