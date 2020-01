später lesen Kanzeltausch Ein zweisprachiger Gottesdienst Teilen

(red) Am Samstag, 25. Januar, findet um 18 Uhr in der katholischen Kirche Volmunster im Zuge des Kanzeltausches der protestantischen Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach mit der katholischen Kirchengemeinde Volmunster in Frankreich ein zweisprachiger ökumenischer Gottesdienst statt.