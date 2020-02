Neues Jugendorchester in Gründung

(red) Aus einer Privatinitiative musizierender Eltern entsteht ein neues Jugendsinfonieorchester in Kooperation mit der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern. Die Musikakademie fungiert als Schnittstelle zwischen Musik- und Hochschulen.

Ihre Workshops, Fortbildungen und Stipendien bilden die Basis für ein musisches Bildungsangebot mit hohem Erlebnisfaktor. Ganz in diesem Geist wurde das Jugendsinfonieorchester Westpfalz unter dem Dach der Musikakademie ins Leben gerufen: Musikbegeisterte fortgeschrittene Schüler und junge Erwachsene musizieren gemeinsam mit erfahreneren Musikern unter professionellem Dirigat, um anspruchsvolle sinfonische Musik hautnah und aktiv zu erleben.

Der erste intensive Workshop des Jugendsinfonieorchesters Westpfalz findet ab heute, 28. Februar, bis zum 1. März statt. In Zukunft sollen weitere Projekte in kompakten Workshops erarbeitet und in Konzerten vorgestellt werden.

Auf dem Programm des ersten Werkstattkonzertes am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr in der Unionskirche Kaiserslautern stehen Werke von Edward Elgar, Antonin Dvorák und Aram Katchaturian. Der Eintritt ist frei, Spenden für die weitere Arbeit werden erbeten. Die Leitung hat Jan-Paul Reinke. Seit März 2018 ist er Dirigent des Stamitz-Orchester Mannheim (SOM), außerdem Mitgründer sowie musikalischer Leiter von CoGNiMUS Collektiv e.V., Köln. Seit 2016 ist er außerdem Dirigent des Jugendsinfonieorchesters Mannheim (JSOM). 2019 ist er Künstlerischer Leiter der European Youth Orchestra Academy, die in Kooperation mit der Musikschule stattfindet.