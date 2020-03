später lesen Internationales Studienkolleg der Hochschule Kaiserslautern (ISK) Erfolgreiche Aufnahmeprüfung des ISK Teilen

(red) Das Internationale Studienkolleg der Hochschule Kaiserslautern (ISK) konnte am Montag, 2. März, über 130 neue Studierende bei seiner Auftaktveranstaltung begrüßen. Neben der Erläuterung von organisatorischen Prozessen nahmen die Studierenden an Campusführungen teil, um die für sie wichtigsten Anlaufstellen des nächsten halben Jahres an der Hochschule kennenzulernen.