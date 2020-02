später lesen Hochwasser Die Pegelstände sinken wieder Teilen

Nachdem die Regenfälle nachgelassen haben, sanken die Pegelstände von Blies und Schwarzbach. Am Messpunkt Schwarzbach in Einöd war der Pegel am Dienstagabend 442 Zentimeter, Mittwoch mittags 421 Zentimeter, abends 413 Zentimeter.