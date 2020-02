Der Verkehrsverein Mandelbachtal und die Evangelische Kirchengemeinde Ensheim-Eschringen-Mandelbachtal laden zur Vernissage der Ausstellung „Himmelsgewölbe“ am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr ins Foyer des Rathauses in Ormesheim ein.

In der Ausstellung werden 50 großformatige Fotos sehenswerter saarländischer Kirchengewölbe und -decken gezeigt, die von dem Saarlouiser Fotografen Werner Richner gemacht wurden.

Bei der Vernissage sprechen Bürgermeisterin Maria Vermeulen, der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal, Manfred Pfeiffer, und der evangelische Pfarrer Wolfgang Glitt. In die Ausstellung wird der Fotograf der Bilder, Werner Richner, persönlich einführen. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von Elena Oberinger an der Harfe. Die Evangelischen Kirchenkreise an der Saar haben in Zusammenarbeit mit Richner 50 Fotos dieser „Himmelsgewölbe“ zu einer Wanderausstellung zusammengestellt. Richner ist über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt. Seine Fotografien hängen in vielen Galerien Europas und sind begehrte Sammelobjekte. Er ist als Reisejournalist unterwegs, sein Schaffen ist geprägt von der Architektur- und Naturfotografie. Richner hat mehr als 70 Bildbände über Natur, Länder und Architektur veröffentlicht.

Die Ausstellung ist von Montag, 2., bis Freitag, 27. März im Rathaus in Mandelbachtal zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30-12 Uhr, am Nachmittag montags und donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr sowie mittwochs, 13-17.30 Uhr. Am Dienstag, 3. März, ist die Ausstellung von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.