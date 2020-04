Livestreaming aus der Fruchthalle findet viele Fans.

(red) Das erfolgreiche Projekt der „KL.digital GmbH“ mit dem Kulturreferat der Stadt Kaiserslautern wird fortgesetzt. Weit über 30 000 Zugriffe erreichten die Kultur-Livestreaming-Events, die aus der Fruchthalle auf die „herzlichdigital“-Kanäle von Facebook und YouTube übertragen werden. Das neue Programm für Dienstag, 7. April, bis Donnerstag, 9. April, steht und verspricht viel Vorfreude. Auch Kabarett ist vor den anstehenden Feiertagen geplant – im Zentrum steht „Die Liebe in Zeiten der Corona“.

„Wir sind doch überrascht, wie viele Tausend Menschen sich das neue digitale Programm ansehen, nicht nur live, sondern auch im Nachhinein. Auch die Künstlerinnen und Künstler, die ja während ihres Auftritts leider vor einem nahezu leeren Festsaal stehen, erleben so digital zuhause noch einmal mit, wie viele Menschen sie mit ihrem Auftritt begeistern und berühren konnten“, freut sich Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates.

„Natürlich setzen wir das sehr gerne gemeinsam fort. Selbstverständlich bekommen alle, die hier auf der Bühne stehen, eine Aufwandsentschädigung. Dennoch sind die Künstlerinnen und Künstler enorm auf die Spenden der Leute angewiesen, die sich das Programm zuhause gerne ansehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, spenden Sie – jeder kleinste Betrag zählt“, so Christoph Dammann. Den Wochenauftakt der Reihe werde von der Sängerin Lisa Mosinski und von Frederik Frößl (Gesang und Gitarre) gestaltet. „Heimservice wird der einzige Auftritt sein, bei dem sich legal drei Personen auf einer Bühne aufhalten dürfen. Wenn Sie sich fragen, wie das sein kann, schalten Sie einfach am kommenden Dienstag um 17 Uhr ein“, sagt Dammann.

Am Mittwoch, 8. April, geht es weiter mit einer Lesung des beliebten Moderators Holger Wienpahl, der von Simon Höneß am Flügel und „Rollklavier“ begleitet wird – bei den beiden dreht sich alles um „12 Tage im Frühling 20“. Den Wochenausklang beschließen am Donnerstag, 9. April, „Die Untiere – Marina Tamássy & Wolfgang Marschall“ als erste Kabarett-Darbietung in den Kultur-Livestreamings. Wie sie wohl „Die Liebe in Zeiten der Corona“ sehen? Weiter mit der Eventreihe geht es am Dienstag nach Ostern, am 14. April.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch auf allen Seiten. Die Stadt sorgt für ein großartiges Programm, kümmert sich um Künstlerbetreuung, Ton, Licht, Gestaltung und die Organisation. ‚KL.digital’ hat gerne die technische Betreuung der Streamings, die Plattformen unserer Social Media Kanäle und die Kommunikation übernommen“, beschreibt Martin Verlage die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Über ein städtisches Spendenkonto können alle, die gerne unterstützen möchten, einen Betrag ihrer Wahl und dem Verwendungszweck „Kulturlivestream“ unter der Kontonummer DE 69 5405 01 10 0000 1146 60 spenden. Eine Anleitung, wie man die Events miterleben kann, steht ausführlich zum Nachlesen unter www.herzlich-digital.de/mit-kultur-livestreams-durch-die-krise/