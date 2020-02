später lesen Veranstaltung mit Blick zurück in Ormesheim Mit Bildern aus alten Zeiten Teilen

Twittern



Am kommenden Mittwoch, 19. Februar, werden Oswald Michler und Else Vinzent als Referenten des Heimatvereins Ormesheim in Kurzvorträgen von etwa 15 Minuten über Themen von Kriegsereignissen und Brauchtümern in Ormesheim sprechen. Von red