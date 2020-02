Bei der „Rennwiese“ in Martinshöhe sollen im ersten Abschnitt 22 neue Bauplätze erschlossen werden. Von Norbert Schwarz

Noch bis Monatsende liegt der Bebauungsplan für das künftige Neubaugebiet der Ortsgemeinde Martinshöhe bei der „Rennwiese“ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau zur Einsichtnahme offen. Anregungen und Bedenken können vorgetragen werden. Das Anhören der Träger öffentlicher Belangen, es sind viele Behörden und Verbände, haben gleichfalls die Unterlagen zur Stellungnahme bekommen. Schnellstmöglich soll der B.-Plan Rechtskraft erlangen. Dann wird die Ortsgemeinde den Flächenerwerb tätigen.

Ortsbürgermeister Hartwig Schneider ist voll und ganz davon überzeugt, dass alles nach Plan verläuft. Schneider zum Pfälzischen Merkur: „Einem solchen Verfahren kann und will ich nicht vorgreifen, weil ja bis zum letzten Tag der Offenlage noch alles möglich ist, aber insgesamt sind wir guter Dinge. Bürger und die übrigen Träger öffentlicher Belange wurden frühzeitig über die Gemeindeabsicht unterrichtet und informiert. Bereits im Vorfeld waren keine unüberbrückbaren Schwierigkeiten zu erkennen. Das ist ja auch der Sinn einer frühzeitigen Beteiligung aller, weil dann noch in der Planungsphase entsprechende Korrekturen vorgenommen werden können.“ Ist die Offenlegungsfrist abgelaufen, wird eine Zusammenstellung aller Anregungen und Bedenken gemacht über die dann die Mitglieder des Ortsgemeinderates Punkt für Punkt abzuwägen und zu entscheiden haben. Diese Abwägung, sollte sie notwendig werden, ist für das weitere Rechtsverfahren von enormer Bedeutung und deshalb stark an Formalien gebunden. Er habe aber weiterhin ein gutes Gefühl und gehe zusammen mit den Mitgliedern des Ortsgemeinderates davon aus, „dass wir schnell einen rechtskräftigen Bebauungsplan auf dem Tisch haben und dann in die nächste entscheidende Phase gehen, den Flächenerwerb. Dieser Umstand wird dann ein förmliches Baulandumlegungsverfahren überflüssig machen, weil es keine weitere Grundstücksbesitzer außer der Ortsgemeinde geben wird.“

Auf einer Fläche von fast 30 000 Quadratmetern wird Bauland geschaffen. Zwei Fliegen sollen zudem mit einer Klappe geschlagen werden. Statt der bekannten Kreuzung in Richtung Landstuhl wird es dort einen Kreisel geben. Mit ihm wird der nicht ungefährliche Einmündungsbereich der Landstraße 466 (aus Richtung Schmitshausen kommend) in die Landstraße 466 entschärft. Planungsrecht wird jetzt mit dem Bebauungsplan geschaffen. Der Kreiselbau erfolgt später als Gemeinschaftsaufgabe von Land und Ortskommune.

22 Bauplätze werden im ersten Bauabschnitt erschlossen. Die WVE aus Kaiserslautern tritt als Erschließungsträgerin auf. Was die Größe der Baugrundstücke angeht, ist man vom großen Zuschnitt längst abgekommen, stellt Hans-Werner Schlunz, bei dem die Planungsfäden zusammenlaufen, fest. 565 Quadratmeter groß sollen die Grundstücke werden, natürlich ist die Ortsgemeinde bemüht, den Wünschen der künftigen Bauherrn Rechnung zu tragen. Die Frage der Ableitung des Niederschlagswassers ist lange Gesprächsthema und Hemmschuh gewesen. Doch auch dieser Punkt ist inzwischen abgehakt. Auf der Fläche von 2000 Quadratmetern lässt sich ein 700 Kubikmeter großes Rückhaltebecken realisieren. Der zweite Bauabschnitt könnte nachfolgend Realität werden. Neun Bauplätze sind dort möglich. Festpreise wird die WVE laut Schneider mit den künftigen Grundstückseigentümern vereinbaren.