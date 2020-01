später lesen Hilfe wegen der Feuer-Katastrophe in Australien Fahrstall-Team veranstaltet Benefiz-Schnupperkurs für Australien Teilen

(cvw) „Da muss man etwas machen“, waren sich Sabine Schweickert und ihr Team mit Blick auf die Brände in Australien einig. Daher veranstaltet der Fahrstall Schweickert in Pirmasens-Windsberg am Freitag, 21. Februar, einen Benefiz-Schnuppertag Fahren als Hilfe wegen der Feuer-Katastrophe.