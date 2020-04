später lesen Diesmal kein Weißer Sonntag Kinder müssen auf Erstkommunion noch warten Teilen

Wie so vieles in dieser Zeit fällt auch die Kommunion-Feier in der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere in Mandelbachtal aus. Zwölf Kinder hatten sich seit Oktober gemeinsam mit ihren Katecheten für ihre Feier, die am Weißen Sonntag, 19. April, in der Kirche von Bliesmengen-Bolchen stattfinden sollte, und 25 weitere für die Feier eine Woche später in Erfweiler-Ehlingen vorbereitet. Von Wolfgang Degott