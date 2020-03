Das Saarland hat schon einige Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Ausbreitung des Virus ergriffen. Seit Dienstag gibt es einen ersten Fall. Von Thomas Sponticcia

Das Coronavirus hat das Saarland erreicht. Am Dienstagnachmittag kursieren erste Hinweise, kurze Zeit später tagt der Krisenstab der Landesregierung, am Abend tritt sie vor die Presse. Und bestätigt SZ-Informationen, wonach sich ein Oberarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum des Saarlands infiziert hat. Er wurde isoliert untergebracht, soll nicht schwer erkrankt sein. Die weltweit grassierende Epidemie ist im Saarland angekommen.

Wenige Stunden bevor der Fall bekannt wird, warnt Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) vor der Landespressekonferenz vor einer Panik. Es werde alles getan, um mögliche Folgen einer Ausbreitung im Griff zu behalten, sagt sie in Saarbrücken. Seit Wochen bereiten sich die Landesregierung und das Gesundheitswesen im Land intensiv auf Szenarien vor. „Das Allerwichtigste ist, nichts zu verharmlosen, aber auch keine Angst zu schüren“, betont die Ministerin. Die Bevölkerung werde jederzeit über den neuesten Stand informiert.

Gleichzeitig sei ein Krisenstab rund um die Uhr im Einsatz, die Krankenhäuser seien alarmiert, allen voran der Winterberg in Saarbrücken und die Uniklinik in Homburg. Die Kliniken seien auf Fälle vorbereitet, in denen vom Virus betroffene Personen isoliert werden müssen. Auch Dr. Jürgen Rissland, Leitender Oberarzt am Universitätsklinikum, Spezialist für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, verweist auf den professionellen medizinischen Umgang mit dem Coronavirus. So habe gerade das Universitätsklinikum als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland nach der Charité in Berlin ein besonders strenges, zuverlässiges Testverfahren entwickelt. Bisher wurden in Homburg 100 Verdachtsfälle aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz getestet. Bis Dienstag fielen alle Tests negativ aus.

Ministerin Bachmann und Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) als Leiter des Krisenstabs verweisen auf bereits zahlreiche getroffene Maßnahmen zur Information der Bürger. So wurde inzwischen eine Hotline geschaltet, die zu allen Anliegen und Fragen zur Verfügung steht. Sie ist erreichbar unter (0681) 5 01 44 22. Der Krisenstab tage jeden Morgen mit einer Lagebesprechung und einer Einschätzung aktueller Entwicklungen aus Europa, allen Bundesländern sowie dem Saarland. Der Runde gehören weitere Vertreter aus allen Ministerien an. Zudem ist mittlerweile auch eine Task-Force mit Experten aktiviert, die jeden Montag Maßnahmen diskutiert.

Die Landesregierung orientiert sich bei allen Maßnahmen an einem 2006 in Kraft getretenen Pandemieplan sowie an einem weiteren Plan, der detailliert Abläufe im Fall einer Seuche regelt. Engste Kontakte bestehen nach Angaben von Bachmann zu den Landräten, Gemeinden und Bürgermeistern, um eventuell nötige Aktionen gemeinsam zu koordinieren. Darüber hinaus werden Pflege-Einrichtungen, Reha-Kliniken, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten ständig über die neuen Entwicklungen informiert. Das gelte ebenfalls für die zahlreichen Hilfsorganisationen im Land. Zugleich verweisen Bachmann und Kolling auf weitere Vorbereitungen. So werde sowohl der Flugverkehr in Ensheim als auch der Fern- und Nahverkehr der Bahn beobachtet, um auch hier möglichst allen Eventualitäten vorbeugen zu können. Einmal mehr erwiesen sich die kurzen Wege im Land als Vorteil, betont die Ministerin, denn man könne alle notwendigen Akteure in kürzester Zeit zusammenbringen.

Als weitere Maßnahme verstärkt die Landesregierung die Betreuung von Arztpraxen im gesamten Land. Auch hier appelliert Bachmann an die Vernunft der Saarländerinnen und Saarländer, jetzt nicht die Wartezimmer der Praxen zu überfüllen. Zumal auch nicht jeder Arzt Tests durchführen könne. Wer dennoch glaubt, sich wegen des Virus testen lassen zu wollen, wird bei Bedarf vom Hausarzt an die dafür vorbereiteten Spezialisten weiter geleitet.