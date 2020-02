„Der große Stiefel“ ist ein Dia-Vortrag überschrieben, zu dem die VHS Mandelbachtal einlädt. Über kaum einen anderen Berg in unserer Gegend gibt es so viele Sagen wie über den Stiefel. Von red

Der Lichtbildvortrag von Natur- und Landschaftsführer Franz Stolz beleuchtet die Geheimnisse, die Geschichte und Geschichten dieses Berges. Der kostenlose Vortrag findet an diesem Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr in der Gemeinschaftsschule (GemS) in Ommersheim statt. „Bitte nutzen Sie den Parlkplatz vor der Saarpfalz-Halle“, schreibt die Volkshochschule.