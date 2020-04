später lesen Keine Verschiebung „Jugend musiziert“: Wettbewerb fällt ersatzlos aus Teilen

Der 57. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ersatzlos aus. Wie die Bundesgeschäftsstelle in Berlin bekannt gab, ist auch keine Verschiebung von Kategorien in das kommende Jahr möglich. kna