Insgesamt zehn Junior-Ranger-Camps werden in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten.

(red) Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und Landesforsten Rheinland-Pfalz starten gemeinsam mit vielen Partnern in die neue Junior Ranger-Saison. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren erleben und erforschen bei fünftägigen Camps in der Natur das Biosphärenreservat. Erstmals gibt es auch ein Camp während der Osterferien sowie zwei Camps, die sich speziell an fortgeschrittene Junior Ranger richten, eines davon an Kinder ab zwölf Jahren.

Insgesamt zehn Entdecker-Camps, eins in den Oster-, sieben in den Sommer- und zwei in den Herbstferien, stehen den Abenteuerlustigen an unterschiedlichen Orten im Pfälzerwald zur Wahl. Sie richten sich, sofern nicht anders angegeben, gleichermaßen an Kinder, die noch nicht bei einem Camp dabei waren sowie an Kinder, die bereits Junior Ranger sind. Die Camps laufen jeweils montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr. Bei einem Sommercamp und den beiden Herbstcamps gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten.

Im Laufe der Camp-Woche lernen die angehenden Ranger viel über das Biosphärenreservat, worum es dort eigentlich geht und welche anderen Schutzgebiete es gibt. Sie üben, sich mit Karte und Kompass zu orientieren, lernen die Tiere und Pflanzen des Pfälzerwalds kennen, erfahren Wissenswertes über eine umweltverträgliche und sozial gerechte Lebensweise, gehen auf Spiel- und Entdeckungstouren und haben Spaß am Lagerfeuer. Am Ende der Woche erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Urkunde als Junior Ranger.

Das Projekt zielt darauf ab, Mädchen und Jungen zu Botschafterinnen und Botschaftern für ihre Heimat, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, zu machen, das die Unesco als Modellregion für Nachhaltigkeit anerkannt hat.

Die Waldritter Südwest bieten ein Camp in den Osterferien an, und zwar vom 14. bis 18. April in Clausen. Speziell für Kinder, die noch keine Junior Ranger sind, führt Landesforsten vom 6. bis 10. Juli ein Camp im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz durch. Zeitgleich findet beim CVJM in Waldfischbach ein Camp statt. In der Woche vom 13. bis 17. Juli gibt es vier Camps: Für alle fortgeschrittenen Junior Ranger bieten Landesforsten am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz und für Fortgeschrittene ab zwölf Jahren die Waldritter Südwest in Clausen Camps an. Das Camp in Clausen kann auch mit Übernachtung gebucht werden. Weitere Camps werden in Mehlbach vom CVJM Pfalz und dem Forstamt Otterberg sowie auf dem Taubensuhl vom Forstamt Haardt und der Jugendpflege der Stadt Landau durchgeführt. In der Woche vom 3. bis 7. August bietet das Forstamt Bad Dürkheim ein Camp in Bad Dürkheim an. Im Herbst finden die Camps von 12. bis 16. Oktober am Naturerlebniszentrum Wappenschmiede in Fischbach bei Dahn und vom 19. bis 23. Oktober – durchgeführt von der Schutzgemeinschaft deutscher Wald – im Kirschtal bei Bad Dürkheim statt. Beide Herbstcamps können mit Übernachtung gebucht werden.

Die Teilnahmegebühr für ein Camp beträgt 99 Euro. Wenn die Camps mit Übernachtung und Vollpension gebucht werden, kosten sie 199 Euro (Waldritter, Wappenschmiede) beziehungsweise 180 Euro (Kirschtal). Anmeldungen für die Oster- und Sommer-Camps nimmt ab sofort Micaela Mayer, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unesco-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in der Geschäftsstelle in Lambrecht, entgegen. Sie gibt auch weitere Infos zum Projekt und ist unter Tel. (0 63 25) 95 52 43 oder per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de erreichbar. Infos für junge Abenteurer und ihre Eltern gibt es auch unter www.pfaelzerwald.de.