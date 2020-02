später lesen Sachlicher oder persönlicher Bezug zur Pfalz soll bestehen Bezirksverband lobt Pfalzpreis für Bildende Kunst aus Teilen

Twittern



(red) Der Bezirksverband Pfalz schreibt in diesem Jahr wieder den Pfalzpreis für Bildende Kunst, diesmal in der Sparte Plastik, aus. Der Preis wird als Hauptpreis und Nachwuchspreis (bis 35 Jahre) sowie in Form einer Anerkennung für Schüler vergeben und ist mit 10 000, 2500 beziehungsweise 500 Euro dotiert.