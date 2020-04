Ortsgemeinderat beschließt Bebauungsplan. 21 neue Eigenheime sind dann „Am Kirchberg“ möglich – ab Frühjahr 2021. Von Norbert Schwarz

Schon länger bemüht sich Lambsborn darum, als Ort­schaft größer zu werden. Seit gut einem Jahrzehnt wird in der Kommunalpolitik daran gearbeitet. Jetzt scheinen die Bemühungen von Ortsbürgermeister Rudi Molter und seinen Ratskollegen zu fruchten. Der ausgereifte Bebauungsplan ist am Freitagabend vom Ortsgemeinderat beschlossen worden. Demnach sollen insgesamt 21 neue Eigenheime im nach Süden ausgerichteten Baugebiet mit Hanglage entstehen. Mit dem Bebauungsplanbeschluss kann jetzt das eigentliche Verfahren eingeleitet werden.

„Wir mussten viele Stolpersteine aus dem Weg räumen, doch das von uns beauftragte Planungsbüro Reinhard Martin aus Ramstein-Miesenbach leistete ausgezeichnete Arbeit. Nach meinem Kenntnisstand ist das nun auf den Weg gebrachte Verfahren zum rechtskräftigen Bebauungsplan noch in diesem Jahr abgeschlossen. Die Erschließungsarbeiten können dann im kommenden Frühjahr beginnen,“ stellt Ortsbürgermeister Rudi Molter im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur über die Ratssitzung fest. Bedeckt hielt sich Molter bei der Frage, ob die Ortsgemeinde selbst als Erschließungsträger in Frage kommt oder, wie derzeit allgemein aufgrund der angespannten Lage in den Gemeindehaushalten üblich, ein privater Erschließungsträger. „Wir haben natürlich unsere Vorstellungen, doch solange im Rat noch keine Entscheidung getroffen ist, möchte ich mich dazu weiter nicht äußern“, merkte Molter an und ergänzte, dass auch eine Entscheidung über die Bodenordnung bisher nicht getroffen wurde.

„Die gesetzliche Umlegung geht immer, ist allerdings etwas zeitraubender. Die Ortsgemeinde selbst hat Flächen innerhalb des künftigen Baugebietes liegen, Gespräche mit den übrigen Grundstückseigentümern werden wir auch führen, sodass eine Vermessung im Eigenbesitz gleichfalls eine Entscheidungsfrage sein kann“ so Molter.

Konzentrieren sollten sich die Ratspolitiker derzeit allerdings darauf, dass der Bebauungsplan möglichst schnell Rechtskraft erlangen kann. Wie Molter erläuterte, war insbesondere die Frage des schadlosen Ableitens des Oberflächenwassers ein Knackpunkt. In dieser Angelegenheit komme allerdings der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Kaiserslautern Lambsborn entgegen. Molter: „In zwei Jahren soll die Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Seit Jahren wird darum gekämpft, jetzt sollen wir an die Reihe kommen. Im Zuge dieser Großbaumaßnahme kann dann auch die Frage der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers, das ja nicht in den Kanal eingeleitet werden darf, geregelt werden.“

Die einzelnen Verfahrensschritte bis zum rechtskräftigen Satzungsbeschluss durch den Ortsgemeinderat erläuterte in der Sitzung Büroinhaber Reinhard Martin selbst. Dem Entwurf des vorgelegten Bebauungsplanes wurde einstimmig zugestimmt

Weil finanziell nicht auf Rosen gebettet, sucht die Ortsgemeinde fortwährend, die Haushaltssituation zu verbessern. Dazu gehört auch das Veräußern von Gemeindevermögen, welches in dieser Form nicht mehr benötigt wird. Etwa das bald leerstehende Feuerwehrgerätehaus in der Bergstraße, bisher noch Gerätehaus der Löscheinheit.

Bei der Bildung der Verbandsgemeinde war die Ortsgemeinde Eigentümerin dieses eingeschoßigen Zweckbaues geblieben, dieser soll jetzt verkauft werden. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates verständigten sich darauf, dass mit einem Wertgutachten der eigentliche Wert der Immobilie ermittelt werden soll und dieser als „Bieterwert“ für die nachfolgenden Bieterrunde gilt.

„Es sind mehrere Interessenten für das ehemalige Gerätehaus da, wir sind in der Sache zuversichtlich“, so der Ortsbürgermeister