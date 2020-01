Der Aero-Club Pirmasens konnte in vielen Bereichen Erfolge seiner Aktiven feiern.

(red) Die deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) findet immer von April bis Oktober statt. Mit von der Partie natürlich auch der Aero-Club Pirmasens, der seinen Sitz auf der Pottschütthöhe in Rieschweiler-Mühlbach hat. Bei diesem Wettbewerb werden Flüge bewertet, die mit einem sogenannten GPS-Logger aufgezeichnet und zu der zuständigen Sportkommission Segelflug gesendet werden. So ergeben Dreiecksflüge die höchste Punktzahl, vor allem wenn der Startort erst nach einigen Hundert Kilometern und mehreren Flugstunden erreicht wird. 26 Aero-Club Piloten des Clubs flogen bei 310 Flügen 1 166 618 Kilometer, sodass der Verein Platz zwei in der Vereinswertung erreichte.

Weitere hervorragende Platzierungen der einzelnen Klassen Rheinland-Pfalz: 15-Meter-Klasse: 2. Platz Markus Krieg (Dellfeld); 18-Meter-Klasse 1. Platz Jörg Poppenhäger (Wellesweiler), 3. Platz Norbert Kries (Homburg); Offene Klasse: 2. Platz Florian Spath (Beckingen), Standard Klasse: 4. Platz Max Kries (Landstuhl) sowie 3. Platz in der Juniorenwertung; Doppelsitzer: 2. Platz Arne Knodel (Zweibrücken) und Dieter Schuhmann (Saarbrücken); Junioren-Club-Klasse: 2. Platz Florian Spath, 4. Platz Felix Kries (Landstuhl); Mannschaft Junioren: 2. Platz Florian Spath, Tilmann Kries (Kaiserslautern), Max Kries, sowie 6. Platz auf Bundesebene; Frauenwertung: 3. Platz Julia Poppenhäger (Wellesweiler).

Neu bei den Pirmasenser Segelfliegern ist der Wandersegelflug. Diese Flüge ohne Motor mit dem Ziel auf einem fremden Flugplatz zu landen und den nächsten Tag von dort aus wieder in den Aufwind geschleppt zu werden, führen ins Ungewisse, da die Wetterbedingungen und somit die Aufwinde in einigen Hundert Kilometern Entfernung oft völlig anders sind. Mit hohem fliegerischen Können wurden 2019 bemerkenswerte Strecken geflogen, die nicht vorzeitig in einer Wiese endeten und die Rückholmannschaft mit Flugzeuganhänger des Aero-Club somit nicht zum Einsatz kam.

So flogen Markus Kries (Landstuhl) und David Wintringer (Biedershausen) von Pirmasens aus mit dem Vereinssegler Duo Discus in 27 Flugstunden, an vier Tagen, 1750 Kilometer nach Gap in Frankreich und kämpften sich nach mehren Streckenflügen in den Alpen von Morestel bei Lyon zurück nach Pirmasens – mit schwierigsten thermischen Wetterbedingungen, wobei die Landung in Landau auf dem Segelflugplatz endete, da der dichte Pfälzer Wald abends nicht mehr überflogen werden konnte. Dennoch eine fliegerische Meisterleistung! Für Furore sorgte ein Flug des 18-jährigen Felix Kries mit einem Segler vom Typ Discus 2 von La Roche sur Yon nahe der Atlantikküste mit dem Ziel nach Pirmasens. Der Flug endet in Sarre-Union nach 700 Kilometern Luftlinie aufgrund eines letzten fehlenden Aufwindes.