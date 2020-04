Bürgermeister Schneider investiert seine eigene Zeit, um die verringerten Banköffnungszeiten zu erweitern. Von Norbert Schwarz

(cos) Nur noch an einem Vormittag in der Woche gibt es in der einstigen Zweigstelle des Landkreises Kaiserslautern im ehemaligen Martinshöher Rathaus Geschäftszeiten. Ortsbürgermeister Hartwig Schneider wurmt dieser Rückzug des Kreditinstitutes auf dem flachen Land sehr und er kennt keine Möglichkeit der Gegenwehr. Von sich aus öffnet der Ortsbürgermeister jetzt an einem Nachmittag die Eingangstür des Rathauses und macht damit den Zugang zum Kontendrucker als weiteren Service möglich. Bürgerproteste brachten ihn auf diese Idee.

„Hartwich, kannschde net mol helfe, ich kenn mich drowe mit dem Geldautomat am Rathaus net aus.“ Ein älterer Mitbürger aus der Nachbarschaft trat mit dieser Bitte an Ortsbürgermeister Hartwig Schneider heran. Der Vorgang wiederholte sich, und weil bereits vor Ort, bot Hartwig Schneider dem Betroffenen aus der Nachbarschaft bei der Gelegenheit an, auch die Eingangstür des Rathauses zu öffnen, damit dieser zugleich am aufgestellten Drucker der Kreissparkasse die Kontoauszüge erstellen lassen konnte. Als andere Bürger diese Gelegenheit im „Vorbeigehen“ sozusagen erkannten und diese Möglichkeit beim Schopfe packten, sah Hartwig Schneider die Möglichkeit einer im Augenblick zeitlich aufwendigen, sonst aber kostenlose Serviceleistung für die Dorfbewohner. „Dienstags können die Bürger den Nachmittag zur Sprechstunde nutzen. Wegen des Corona-Virus im Augenblick zwar nicht, aber dann öffne ich jeden Dienstag von zwölf Uhr mittags bis abends 18 Uhr die Eingangstür am Rathaus, damit sich die Dorfbewohner der kassenmäßigen Einrichtungen bedienen können. Ich hatte bei der Sparkassenvorstandschaft auch angeregt, dass diese als weiteren Service einen Briefkasten aufstellen, wo die Kunden ihre Überweisungsaufträge einwerfen können, doch dieser Gedanke fiel bei den Bankverantwortlichen nicht auf fruchtbaren Boden“, erzählt der Ortsbürgermeister in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur.

Schneider will es dabei aber noch nicht bewenden lassen, denkt vielmehr auch an ein Vorbringen der Bitte beim Landrat, welcher ja mit zu den Einrichtungsverantwortlichen dieser Kreissparkasse zählt. Einen solchen Briefkasten für den Überweisungseinwurf gab es schon in der Zeit, als noch an drei Tagen die Bankzweigstelle im ehemaligen Rathaus geöffnet war, mit der weiteren Reduzierung auf eine Öffnung nur noch am Mittwochvormittag sei allerdings auch dieser Service gestrichen worden. Hartwig Schneider: „In der Zweigstelle in Bruchmühlbach-Miesau, wo auch reduzierte wurde, geht es noch, nur hier in Martinshöhe nicht. Dabei wäre des wenig zusätzlicher Aufwand, in Martinshöhe vorbeizufahren und dort gleichfalls die Aufträge aus dem Briefkasten zu nehmen. Einen Schlüssel für die Eingangstür besitzt ja die Sparkasse. Doch in meinen Augen ist das ein klarer Rückbau der Serviceleistungen in Scheibchentaktik. Der Corona-Virus kam da, so schätze ich das zumindest für meine Person ein, den Bankverantwortlichen gerade recht. Nur, die Sorgen der älteren Menschen auf dem flachen Land kümmert da niemanden.“ Weil sich solche Aktionen gerade in einem Dorf schnell herumsprechen, erhielt Hartwig Schneider auch schon Dankesanrufe dafür, dass man sich zumindest jetzt wieder in dieser Corona-Zeit und auch später des Kontendruckers im Rathaus-Vorraum bedienen kann.